Четверг, 14 Декабря 2023 11:54

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает вчерашний обмен пленными <нулевой точкой> в отношениях Еревана и Баку.

Напомним, что 13 декабря 31 военнослужащий РА, попавший в плен в 2020-2023 гг, а также один военный из Нагорного Карабаха, плененный в сентябре 2023 г., было возвращены Азербайджаном Армении.

<От нее мы сможем, как минимум, попытаться приложить усилия для того, чтобы все последующие новости усиливали вероятность заключения соглашения между Арменией и Азербайджаном>, - сказал Пашинян 14 декабря на министерской встрече Развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

Как отметил Пашинян, подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время станет вполне реалистичным, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран принципы.

Он напомнил, что принципы были согласованы в результате встреч между ним и президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Эти договоренности были зафиксированы в заявлениях Шарля Мишеля по итогам трехсторонних встреч от 14 мая и 15 июля.

Первый принцип мира, пояснил премьер, состоит в том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга, с пониманием того, что территория Армении составляет 29 тысяч 800 квадратных километров, территория Азербайджана - 86 тысяч 600 квадратных километров.

Второй принцип конкретизирует первый принцип и заключается в следующем: политической основой делимитации границы между Арменией и Азербайджаном является Алма-Атинская декларация 1991 года. В рамках этой декларации были зафиксированы следующие два важных факта: СССР прекращает свое существование, 12 советских республик, в том числе Армения и Азербайджан, признают территориальную целостность, суверенитет друг друга, нерушимость существующих, то есть административных границ, и, следовательно, существующие между республиками СССР административные границы становятся государственными границами. <На этой базе между Арменией и Азербайджаном существует определенное понимание о том, что для делимитации границы следует использовать карты Генерального штаба ВС СССР 1974-1990 годов>, - указал Пашинян. Есть также понимание, что Армения и Азербайджан не имеют друг к другу территориальных претензий и готовы взять на себя юридическое обязательство не выдвигать подобных претензий в будущем.

Третий принцип мира с Азербайджаном заключается в следующем: региональные коммуникации должны быть вновь открыты на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран.