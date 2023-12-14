Четверг, 14 Декабря 2023 11:18

АрмИнфо.Посол по особым поручениям Эдмон Марукян прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Михаила Галузина о том, что политика Евросоюза на Южном Кавказе направлена исключительно на вытеснение России из региона.

Евросоюз в Закавказье ничего нового не привносит, только дополнительную напряженность и недоверие. Так 12 декабря замглавы МИД России Михаил Галузин прокомментировал появление в Армении наблюдателей от ЕС. По его словам, само появление европейской гражданской наблюдательной миссии в Армении - бесполезный шаг с точки зрения содействия армяно-азербайджанскому урегулированию. Он считает появление миссии и ее расширение абсолютно бесполезным и безрезультатным. Галузин подчеркнул, что основные принципы урегулирования конфликта между Баку и Ереваном выработаны в ноябре 2020 года главами России, Армении и Азербайджана. Российский замминистра иностранных дел считает, что политика ЕС в Закавказье направлена исключительно на то, чтобы вытеснить Россию из региона. При этом Брюссель использует российские дипломатические наработки. Дипломат напомнил, что Москва всегда готова принять лидеров двух закавказских стран для проведения переговоров. Представитель российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Баку и Ереван об этом помнят.

<Присутствие европейской миссии наблюдателей в Армении не направлено против какой- либо третьей страны. Она нацелена на мониторинг государственной границы Армении и Азербайджана. Для нас это - дополнительные глаза и уши, как беспристрастного наблюдателя, которая зафиксирует происходящее и оповестит об этом весь цивилизованный мир>, - заявил Марукян 13 декабря в интервью ОТА.

Посол по особым поручениям вопрошает, в каком смысле бесполезны евронаблюдатели?. <Если Азербайджан собирается напасть на суверенную территорию Армении, то наблюдатели не являются войсками, чтобы защитить от нападения. Есть механизмы защиты от этого нападения - ОДКБ, двусторонние договоры между Арменией и Россией, которые должны действовать, но в ходе последних нападений не функционировали>, - сказал он.

Как считает Марукян, присутствие наблюдателей и увеличение их числа это очень хорошо, потому что их число было очень ограниченным, а протяженность наблюдаемой границы - очень большой. <Чем больше их будет, тем эффективней они будут мониторить границу>, - резюмирует Эдмон Марукян.