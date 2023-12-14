Четверг, 14 Декабря 2023 11:18

АрмИнфо.Посол по особым поручениям Эдмон Марукян продолжает утверждать, что Баку является недоговороспособной стороной в связи с чем есть необходимость в гаранте достигнутых договоренностей.

<Этот тезис продолжает оставаться в силе и вытекает из имеющихся реалий. Есть трехстороннее заявление от 9 ноября, которе Азербайджан не выполнил - нарушил свои обязательствам по всем пунктам, Армения же выполнила все обязательства по своей части, из-за чего данный документ на сегодня не является действующим - нет реалий, зафиксированных в документе - армян Нагорного Карабаха, Лачинского коридора, линии соприкосновения и др.>, - сказал он в интервью ОТА.

В связи с этим, по его словам, есть необходимость в институте гарантов соблюдения договоренностей. При этом, как заметил Марукян, в медийном пространстве есть ошибочное представление о том, что если встречи между сторонами проходят на московской, брюссельской или вашингтонской площадке, то столица-участник данной встречи является гарантом.

<Нет такого. Механизм гаранта должен быть задокументирован в договоре, что является предметом переговоров в том числе на данном этапе. Этот механизм исключит также произвольную трактовку формулировок в мирном договоре, а в случае возникновения споров предоставит возможность обратиться в независимый международный суд, институт, который прояснит ситуацию>, - сказал Марукян.