Четверг, 14 Декабря 2023 10:58

АрмИнфо.Между Азербайджаном и Арменией открылась дверь возможностей для обеспечения долгосрочного и устойчивого мира. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

<Наши ожидания состоят в том, что Армения будет придерживаться позиции сотрудничества не с другими странами, а со своими соседями>, - добавил Гюлер в парламенте, передает РИА Новости. Отметим, что 13 декабря на армяно-азербайджанской госгранице в северо-восточном направлении состоялся обмен военнопленными и заключенными.