Четверг, 14 Декабря 2023 10:54

АрмИнфо.Посол по особым поручениям Эдмон Марукян анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана - Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова - в Вашингтоне в январе 2024 года.

<На данный момент у нас нет окончательного и согласованного проекта мирного договора, готового к подписанию. Надеемся, что на предстоящей в январе встрече на уровне МИД, на которую дал согласие и Азербайджан, мы этот текст согласуем>, - сказал он.

При этом, Марукян согласен с тем утверждением, что Баку в последнее время отказывается от контактов с Арменией на западных площадках, где могли бы обсудить все оставшиеся и еще несогласованные формулировки. <Избегали (встреч), поскольку: есть много аналитики на этот счет. Вместе с тем они пытаются сделать позитивные шаги ЕС>, - заявил он, указав на возвращение 32 военнослужащих из азербайджанского плена, что послужит укреплению атмосферы доверия между сторонами.