Среда, 13 Декабря 2023 22:37

АрмИнфо. Депутаты Европейского парламента (ЕП) приветствуют готовность правительства Армении сблизиться с Европейским Союзом. Об этом шла речь на заседании ЕП 13 декабря.

Европарламентарии обратились с призывом к Европейской комиссии рассмотреть возможность выхода за рамки Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве в двусторонних отношениях с Ереваном.

Отметим, что депутаты Европарламента приняли резолюцию о политике расширения Евросоюза, в которой призвали лидеров сообщества на саммите в Брюсселе 14-15 декабря поддержать начало переговоров о принятии в ЕС Украины и Молдавии. "Европарламент призывает Совет ЕС на саммите 14 и 15 декабря 2023 года принять решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией", - говорится в тексте резолюции. Также евродепутаты призвали начать аналогичные переговоры с Боснией и Герцеговиной. Параллельно они выступили за предоставление официального статуса кандидата на вступление в ЕС Грузии, но с условием, что для этого будут приняты определенные меры.

В целом, парламентарии просят лидеров стран ЕС определить переговорные рамки для всех стран-кандидатов, чтобы ускорить

переговорный процесс. Одним из ключевых критериев, который необходимо выполнить желающим влиться в содружество, является приведение своей внешней политики и политики в сфере безопасности в соответствие с политикой ЕС. Также обязательным условием рассмотрения заявок является следование санкционной политике Евросоюза в отношении России. По мнению авторов резолюции, расширение ЕС является стратегической инвестицией в мир, безопасность, стабильность и процветание, а также средством продвижения демократии на всем континенте.