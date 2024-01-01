Arminfo.info



ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Европарламент обратился с призывом к Еврокомиссии рассмотреть возможность выхода за рамки SEPA в отношениях с ЕреваномЕвропарламент обратился с призывом к Еврокомиссии рассмотреть возможность выхода за рамки SEPA в отношениях с Ереваном
Пресс-релиз международного форума «Диалог – гарантия мира» в АшхабадеПресс-релиз международного форума «Диалог – гарантия мира» в Ашхабаде
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Бывший глава КГД  и экс-министр финансов РА останется на свободеБывший глава КГД  и экс-министр финансов РА останется на свободе
Глава МИД Эстонии обещает инициировать процесс признания Геноцида армян в эстонском парламентеГлава МИД Эстонии обещает инициировать процесс признания Геноцида армян в эстонском парламенте
Пашинян опубликовал список переданных Азербайджаном армянских военныхПашинян опубликовал список переданных Азербайджаном армянских военных
Ереван и Баку обсуждают зеркальный отвод войск от межгосударственной границы - МирзоянЕреван и Баку обсуждают зеркальный отвод войск от межгосударственной границы - Мирзоян
Депутат от партии власти: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца текущего годаДепутат от партии власти: Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца текущего года
Армения и Азербайджан сегодня обменяются военнопленнымиАрмения и Азербайджан сегодня обменяются военнопленными
Переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном возобновятся в самое ближайшее время в Брюсселе - МишельПереговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном возобновятся в самое ближайшее время в Брюсселе - Мишель
Воинственная риторика Азербайджана не изменилась, как не изменились и его претензии на территории Армении - депутаты НСВоинственная риторика Азербайджана не изменилась, как не изменились и его претензии на территории Армении - депутаты НС
Скончался бывший председатель парламента Армении Бабкен АраркцянСкончался бывший председатель парламента Армении Бабкен Араркцян
Борьбу за Арцах необходимо продолжить, поскольку противостояние не завершено - Сейран ОганянБорьбу за Арцах необходимо продолжить, поскольку противостояние не завершено - Сейран Оганян
Институт Лемкина призывает США защитить Армянский квартал Восточного ИерусалимаИнститут Лемкина призывает США защитить Армянский квартал Восточного Иерусалима
В Армении произошло землетрясениеВ Армении произошло землетрясение
Армения стала членом Комитета Конвенции ЮНЕСКОАрмения стала членом Комитета Конвенции ЮНЕСКО
Журналистские организации Армении выступили в защиту своего карабахского коллегиЖурналистские организации Армении выступили в защиту своего карабахского коллеги
Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсомПолиттехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
Армения подчеркивает необходимость совершенствования механизмов по предотвращению геноцидовАрмения подчеркивает необходимость совершенствования механизмов по предотвращению геноцидов
Совместное заявление Баку и Еревана открывает новые возможности для примирения - ЗахароваСовместное заявление Баку и Еревана открывает новые возможности для примирения - Захарова
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Вынуждено перемещенных лиц из Нагорного Карабаха паспортные службы Еревана будут обслуживать и по субботамВынуждено перемещенных лиц из Нагорного Карабаха паспортные службы Еревана будут обслуживать и по субботам
Глава МИД Азербайджана обвинил ряд стран ЕС в подстрекательской риторикеГлава МИД Азербайджана обвинил ряд стран ЕС в подстрекательской риторике
За день на назначение пенсии в РА от арцахцев получено более 5 тыс заявлений, около 2800 заявителям отказано - МинтрудаЗа день на назначение пенсии в РА от арцахцев получено более 5 тыс заявлений, около 2800 заявителям отказано - Минтруда
Более 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов требуют освободить армянских заключённых, удерживаемых в БакуБолее 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов требуют освободить армянских заключённых, удерживаемых в Баку
При поддержке Ардшинбанка на армянском языке издан бестселлер Эрин Мейер «Карта культур мира»При поддержке Ардшинбанка на армянском языке издан бестселлер Эрин Мейер «Карта культур мира»
В Ереване ожидают, что армянские военные смогут вернуться из азербайджанского плена в самое ближайшее время - спикерВ Ереване ожидают, что армянские военные смогут вернуться из азербайджанского плена в самое ближайшее время - спикер
"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в  Гюмри - депутат
Глава оборонного ведомства Армении рассказал коллеге из Кипра о проекте Глава оборонного ведомства Армении рассказал коллеге из Кипра о проекте "Перекресток мира"
Ваагн Хачатурян провел встречу с президентом УкраиныВаагн Хачатурян провел встречу с президентом Украины
Беглый российский дезертир или гражданин: армянская прокуратура будет разбиратьсяБеглый российский дезертир или гражданин: армянская прокуратура будет разбираться
В Армении уклонисты от службы в армии получат возможность избежать уголовного преследования, перечислив деньги в госбюджетВ Армении уклонисты от службы в армии получат возможность избежать уголовного преследования, перечислив деньги в госбюджет
Мирзоян: Армения намеренa приблизиться к ЕС настолько, насколько это будет приемлемо для ЕвросоюзаМирзоян: Армения намеренa приблизиться к ЕС настолько, насколько это будет приемлемо для Евросоюза
Нет доходов, нет работы: Пашинян руководителям ГНКО и Нацпарков минокружающей средыНет доходов, нет работы: Пашинян руководителям ГНКО и Нацпарков минокружающей среды
Бегларян: Ровно год назад геноцидный режим Алиева в Азербайджане инициировал блокаду АрцахаБегларян: Ровно год назад геноцидный режим Алиева в Азербайджане инициировал блокаду Арцаха
Гражданский суд оцифрован. Люди сэкономят свое время, государство - более полумиллиарда драмов ежегодно -  Глава ВССГражданский суд оцифрован. Люди сэкономят свое время, государство - более полумиллиарда драмов ежегодно -  Глава ВСС
Экс-омбудмен Армении требует возбудить уголовное дело по факту избиения участника протестной акцииЭкс-омбудмен Армении требует возбудить уголовное дело по факту избиения участника протестной акции
Евросоюз доведет численность своей гражданской миссии в Армении до 209 человекЕвросоюз доведет численность своей гражданской миссии в Армении до 209 человек
Глава МИД Армении в рамках визита в Брюсселе провел переговоры с коллегами из Украины и СловакииГлава МИД Армении в рамках визита в Брюсселе провел переговоры с коллегами из Украины и Словакии
Вопросы армяно-французской двусторонней повестки обсудили в Брюсселе главы МИД Армении и ФранцииВопросы армяно-французской двусторонней повестки обсудили в Брюсселе главы МИД Армении и Франции
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Жозеп Боррель: Ситуация в Армении требует нашей решительной поддержкиЖозеп Боррель: Ситуация в Армении требует нашей решительной поддержки
Арарат Мирзоян на СМИД ЕС коснулся ключевых вопросов политического диалога Армения-Евросоюз и безопасностиАрарат Мирзоян на СМИД ЕС коснулся ключевых вопросов политического диалога Армения-Евросоюз и безопасности
Несмотря на сложные события, демократия в Армении сильна и очевидна: Глава французской делегации в ПАСЕНесмотря на сложные события, демократия в Армении сильна и очевидна: Глава французской делегации в ПАСЕ
В Армении стартовал прием заявлений на назначение пенсий арцахцамВ Армении стартовал прием заявлений на назначение пенсий арцахцам
Оппозиционер: аппетиты Алиева будут растиОппозиционер: аппетиты Алиева будут расти
Французский чиновник: Возложение COP29 на Азербайджан было бы позором для международного сообществаФранцузский чиновник: Возложение COP29 на Азербайджан было бы позором для международного сообщества
Макрон в своем выступлении, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека, упомянул АрмениюМакрон в своем выступлении, посвященном 75-летию Всеобщей декларации прав человека, упомянул Армению
Депутат НС РА от партии власти: мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть о мире, а не о реваншеДепутат НС РА от партии власти: мирный договор между Арменией и Азербайджаном должен быть о мире, а не о реванше
Рыбоводы: власти не сдержали своих обещанийРыбоводы: власти не сдержали своих обещаний
Мирзоян в Брюсселе участвует во встрече в формате Совета министров иностранных дел стран ЕСМирзоян в Брюсселе участвует во встрече в формате Совета министров иностранных дел стран ЕС
Перед зданием ООН в Ереване проходит акция представителей ряда общественных организаций Армении и АрцахаПеред зданием ООН в Ереване проходит акция представителей ряда общественных организаций Армении и Арцаха
Политические и гражданские силы Республики Арцах обратились к международному сообществу с требованием обеспечить реализацию их права самоопределениеПолитические и гражданские силы Республики Арцах обратились к международному сообществу с требованием обеспечить реализацию их права самоопределение
В Брюсселе не запланирована двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении - БакуВ Брюсселе не запланирована двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Баку
В ЕС нет планов тренировать армянских военнослужащих на территории стран Союза - СтаноВ ЕС нет планов тренировать армянских военнослужащих на территории стран Союза - Стано
Нагрузка на судей снизится примерно на 90%: Глава ВССНагрузка на судей снизится примерно на 90%: Глава ВСС
Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха  - дипломатТекущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха  - дипломат
В Армении система пробации станет отдельным видом гражданской службы.В Армении система пробации станет отдельным видом гражданской службы.
Альберто Фернандес: я всегда выступал против несправедливостей, совершаемых в отношении армянского народаАльберто Фернандес: я всегда выступал против несправедливостей, совершаемых в отношении армянского народа
Парламент Арцаха полон решимости защищать права и свободы, реализованные кровью и потом тысяч сынов армянского народа - заявлениеПарламент Арцаха полон решимости защищать права и свободы, реализованные кровью и потом тысяч сынов армянского народа - заявление
Читать больше



Эксперты
Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результатуПолитолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
Политолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнераПолитолог: США начинают воспринимать Армению как дружественную страну-партнера
В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог В переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном по мирному договору сложилась турбулентная ситуация - политолог 
Беженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям АрцахаБеженцы и граждане: о тонкостях процесса предоставления статуса жителям Арцаха
Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцевГражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
Читать больше
Комментируемые
"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в  Гюмри - депутат
Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха  - дипломатТекущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха  - дипломат
Ереван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об  исторической возможности для достижения мира в регионеЕреван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об  исторической возможности для достижения мира в регионе
Ален Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времениАлен Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времени
Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 годаВыборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
Премьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостьюПремьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостью
Ардшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The BankerАрдшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The Banker
Политолог: в регионе Южного Кавказа должен быть баланс между несколькими государствами путем формирования статуса-квоПолитолог: в регионе Южного Кавказа должен быть баланс между несколькими государствами путем формирования статуса-кво
Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконноЭкс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно
Профессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитямиПрофессор Варшавского университета об Армении: Географически мы находимся довольно далеко друг от друга, но на самом деле мы очень близки и связаны особыми нитями
Эксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуемЭксперт: проект <Перекресток мира> или все то, что под ним подразумевается, в полной мере не реализуем
Политолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результатуПолитолог: гарантии безопасности со стороны Запада приведут к полярно противоположному для Армении результату
Захарова: ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Южном КавказеЗахарова: ОДКБ, тем более в нынешних условиях, призвано сыграть важную роль в обеспечении стабильности на Южном Кавказе
МВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной УэльсаМВД Армении выступило с разъяснением по поводу инцидента с болельщиками сборной Уэльса
Представитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шагПредставитель ЕС: Произошедшее в отношении Нагорного Карабаха - односторонний военный шаг