Среда, 13 Декабря 2023 19:17

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 частные дома, прилегающие к улицам Молдовакан-Багреванд, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 7-11 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 33-41, 64, 64а на улице Туманяна, жилые дома 31, 33 на улице Московяна, жилые дома 1, 3, 5 на улице Спендаряна, жилой дом 17 на улице Парпеци, жилые дома 1, 1а, 3, 4 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 7А на улице Сундукяна, жилые дома 8-10 на улице Гр. Кочара, жилые дома 2/1-27/1 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 40-40/2 на улице Мамиконянца, жилые дома 19-21 на улице Н. Тиграняна, жилые дома 42-44 на улице Мамиконянца, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе;

в Армавирской области:

10։30-16:30 5-ая улица и прилегающие территории в городе Армавир;

в Котайкской области:

11։00-15։00 жилые дома 104-239 в Микрорайоне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-16:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы , 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ, МЧС в Зовуни; частично кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; абоненты (не являющиеся жильцами) села Арамус и село Маяковский;

в Гегаркуникской области:

11։00-14:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция ‘Гога-Седа”, ООО ‘Лусине Хачатрян”

в Араратской области:

10։30-12:30 частично улицы Налбандяна, Нар-Доса, Мясникяна, жилой дом 21 на улице Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-14:30 села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы Мурацан, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагян, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Ширакской области:

10:00-15:00 квартал “Ани”, жилые дома 32, 34, 60, 61, 31 на улице Т. Чартарапета, жилые дома 12, 13 на 13-ой улице Т. Чартарапета в городе Гюмри;

в Тавушской области:

11։00–16:00 села Овк, Гош, Агавнаванк, Хачардзан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-14:00 жилые дома 28, 30, 32 на пр. Тиграна Меца, частные дома 11-15 на улице Нар-Доса, жилые дома 8, 29 на улице Заваряна;

11:00-17:00 жилой дом 1 на улице М. Мкртчяна, жилой дом 10 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улице Таирова, музыкальная школа имени Спендиаряна, торгово-промышленная палата, ООО “Ламакс Груп”, жилой дом 15 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 24/1-26/3 на улице А. Хачатряна, жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, частные дома 213-224 на улице Мурацана; жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 21/3 на улице Нансена, 2, 4 на улице С. Сафаряна, жилой дом 6 на улице Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 1-3, 5, 6 в 4-ом квартале Давташена;

в Араратской области:

10։30-12:30 жилой дом 17 на улице Ханджяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-14:30 села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы Мурацана, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагяна, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично микрорайоны 2, 3 в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 населенный пункт Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12.00-14․00 село Норатус полностью; абоненты-жильцы территории под названием “Каранк”, здания школ 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N2 газозаправочная станция “Анд-Маиам”, асфальтовый завод “Норатуси ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадзардз”, станция компании “Юком” в селе Норатус.