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АрмИнфо. Бывший председатель Комитета государственных доходов и экс-министр финансов РА Гагик Хачатрян останется на свободе. Такое решение принял судья суда первичной инстанции Еревана Артур Мкртчян.
В ходе заседания суда прокурор Геворк Саркисян ходатайствовал об изменении меры пресечения Хачатряну, поскольку, по его словам, бывший
чиновник проявляет ненадлежащее поведение, отсутствует на заседаниях суда, а также руководит другими участниками процесса.
В то же время судья Артур Мкртчян отметил, что Хачатрян имеет ряд заболеваний, которые подтверждены соответствующими медицинскими документами. Кроме того, его отсутствие не считается неуважением, поскольку были представлены соответствующие документы.
Следующее заседание суда состоится 8 января 2024 года.
Напомним, что генеральная прокуратура РА обвиняет Гагика Хачатряна в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо
крупном размере, содействии в отмывании денег и хищениях. В отношении его и связанных с ним 25 лиц возбуждены дела, прокуратура требует конфисковать у них 210 единиц недвижимости, из них 60 - в Ереване, а также 14 машин, акционерные пакеты в 33 компаниях и денежные суммы на общую сумму более 40 млн драм. В список внесен и принадлежащий Хачатряну особняк в Лос-Анджелесе.
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