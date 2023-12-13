Среда, 13 Декабря 2023 19:08

АрмИнфо. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что инициирует процесс признания Геноцида армян в в эстонском парламенте.

<На встрече с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном я подчеркнул, что долг Эстонии перед Арменией заключается в том, что мы не признали Геноцид армянского народа, и я начну этот процесс в Парламенте Эстонии>, - отметил он в своем микроблоге Х.

Маргус Цахкна почтил память жертв Геноцида армян в Мемориальном комплексе Цицернакаберда.