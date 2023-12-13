Среда, 13 Декабря 2023 19:08

АрмИнфо.31 военнослужащий РА, попавший в плен в 2020-2023 гг, а также один военный из Нагорного Карабаха, плененный в сентябре 2023 г., пересекли азербайджано-армянскую границу и находятся в Республике Армения, написал премьер-министр Никол Пашинян.

<Сначала они пройдут предварительное медицинское обследование и вернуться к родным>, - написал Пашинян, опубликовав список.

1. Авакян Грач Арзуманович - Ширак, Гюмри

2. Авакян Сероб Суренович- Ширак, Зуйгахпюр

3. Тигран Авакян Манукович - Ширак, Гюмри

4. Аветисян Вагаршак Ашотович-Ширак, Зуйгахпюр

5. Арамян Карен Арменович - Ширак, Ашоцк

6. Багрикян Ваагн Эдикович - Ширак, Ахурян

7. Багдасарян Артур Эдуардович - Ширак, Гюмри

8. Геворкян Роберт Овикович - Ширак, Ахурян

9. Диланян Арман Вазгенович - Ширак, Зуйгахпюр

10. Сасун Егиазарян Сейранович - Ширак, Ани

11. Тадевосян Грайр Варданович - Ширак, Ашоцк

12. Тосунян Левон Ашотович - Ширак, Ашоцк

13. Исанян Арен Араевич - Степанакерт

14. Киракосян Эдуард Арменович- Ширак, Гюмри

15. Костанян Нарек Агасиевич - Ширак, Артик

16. Акопян Володя Гагикович- Ширак, Сарнахпюр

17. Арутюнян Вараздат Сережаевич - Ширак, Ахурян

18. Герабян Грайр Грачевчи-Ширак, Ашоцк

19. Овагимян Арутюн Юрикович- Сюник, Капан

20. Ованнисян Айказ Корюнович - Ширак, Ахурян

21. Казарян Карен Ашотович - Тавуш, Дилижан

22. Мартоян Манук Оганесович - Ширак, Ланджик

23. Мартиросян Геворг Самвелович - Ширак, Гюмри

24. Микаелян Андраник Вазгенович - Ширак, Гюмри

25. Восканян Гагик Ашотович - Ереван

26. Рафаэлян Владимир Отариевич - Армавир, Вагаршапат

27. Сагателян Григор Сейранович - Ширак, Ашоцк

28. Саркисян Ишхан Ашоович - Ереван

29. Серобян Гегам Самвелович - Ширак, Зуйгахпюр

30. Сукиасян Андраник Срапович - Ширак, Гюмри

31. Степанян Давид Степанович - Ширак, Паник

32. Варданян Арсен Араикович - Ширак, Ани.

Напомним, что 7 декабря аппараты премьер- министра Армении и президента Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором отметили о намерениях сторон обменять 32 армянского солдата на 2 азербайджанских военнослужащих. <Руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. Со своей стороны, Республика Армения, руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих>, - говорилось в заявлении.