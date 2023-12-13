АрмИнфо.31 военнослужащий РА, попавший в плен в 2020-2023 гг, а также один военный из Нагорного Карабаха, плененный в сентябре 2023 г., пересекли азербайджано-армянскую границу и находятся в Республике Армения, написал премьер-министр Никол Пашинян.
<Сначала они пройдут предварительное медицинское обследование и вернуться к родным>, - написал Пашинян, опубликовав список.
1. Авакян Грач Арзуманович - Ширак, Гюмри
2. Авакян Сероб Суренович- Ширак, Зуйгахпюр
3. Тигран Авакян Манукович - Ширак, Гюмри
4. Аветисян Вагаршак Ашотович-Ширак, Зуйгахпюр
5. Арамян Карен Арменович - Ширак, Ашоцк
6. Багрикян Ваагн Эдикович - Ширак, Ахурян
7. Багдасарян Артур Эдуардович - Ширак, Гюмри
8. Геворкян Роберт Овикович - Ширак, Ахурян
9. Диланян Арман Вазгенович - Ширак, Зуйгахпюр
10. Сасун Егиазарян Сейранович - Ширак, Ани
11. Тадевосян Грайр Варданович - Ширак, Ашоцк
12. Тосунян Левон Ашотович - Ширак, Ашоцк
13. Исанян Арен Араевич - Степанакерт
14. Киракосян Эдуард Арменович- Ширак, Гюмри
15. Костанян Нарек Агасиевич - Ширак, Артик
16. Акопян Володя Гагикович- Ширак, Сарнахпюр
17. Арутюнян Вараздат Сережаевич - Ширак, Ахурян
18. Герабян Грайр Грачевчи-Ширак, Ашоцк
19. Овагимян Арутюн Юрикович- Сюник, Капан
20. Ованнисян Айказ Корюнович - Ширак, Ахурян
21. Казарян Карен Ашотович - Тавуш, Дилижан
22. Мартоян Манук Оганесович - Ширак, Ланджик
23. Мартиросян Геворг Самвелович - Ширак, Гюмри
24. Микаелян Андраник Вазгенович - Ширак, Гюмри
25. Восканян Гагик Ашотович - Ереван
26. Рафаэлян Владимир Отариевич - Армавир, Вагаршапат
27. Сагателян Григор Сейранович - Ширак, Ашоцк
28. Саркисян Ишхан Ашоович - Ереван
29. Серобян Гегам Самвелович - Ширак, Зуйгахпюр
30. Сукиасян Андраник Срапович - Ширак, Гюмри
31. Степанян Давид Степанович - Ширак, Паник
32. Варданян Арсен Араикович - Ширак, Ани.
Напомним, что 7 декабря аппараты премьер- министра Армении и президента Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором отметили о намерениях сторон обменять 32 армянского солдата на 2 азербайджанских военнослужащих. <Руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. Со своей стороны, Республика Армения, руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих>, - говорилось в заявлении.