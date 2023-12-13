Среда, 13 Декабря 2023 14:24

АрмИнфо. Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца текущего года. Об этом 13 декабря на брифинге заявил председатель комиссии Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор Саркис Ханданян.

"Если все принципиальные вопросы, которые поднимает Армения, и по которым было достигнуто соглашение, будут подтверждены и найдут место в мирном договоре, то подписание мирного договора станет техническим вопросом" - сказал парламентарий, добавив, что в случае согласия Баку на последние предложения Еревана, не исключено, что договор будет подписан в конце года. "А вот как повернутся обстоятельства на практике, поживем - увидим", - подчеркнул депутат.

Он заметил, что Армения пытается обеспечить определенную последовательность переговорного процесса с Азербайджаном, и, с учетом предыдущих наработок, достигнутых на западных площадках, для Еревана предпочтительнее обеспечить их продолжение в рамках этих форматов. По его словам, ранее состоялось несколько встреч на уровне министров иностранных дел, но лидеры двух стран встречались несколько раз в Брюсселе, где были согласованы принципиальные вопросы. <Обсуждение проекта мирного договора, а также принципиальных вопросов проходили и в предшествующий период. Именно поэтому Армения заявляет, что есть вопрос эффективности. Очень важно продолжить переговоры и не возвращаться к нулевой точке>, - сказал Ханданян.

Депутат напомнил, что в свое время трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года было подписано при российском посредничестве, однако затем многие из его пунктов так и не были выполнены, в том числе, по части Лачинского коридора и безопасности армян Нагорного Карабаха. А для армянской стороны первоочередным является выполнение договоренностей, причем вне зависимости от платформы или формата