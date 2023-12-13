Среда, 13 Декабря 2023 14:19

АрмИнфо. Сегодня в ближайшее время ожидается процедура обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном. Обмен состоится в районе границы между армянским Иджеваном и азербайджанским Казахом. Об этом сообщают бакинские СМИ со ссылкой на информированные источники.

Как ожидается, Азербайджан освободит 32 армянских военных, плененных во время войны в районе карабахского Гадрута, а Армения - двоих азербайджанских солдат, попавших в плен в районе города Капан.

Напомним, что 7 декабря аппараты премьер- министра Армении и президента Азербайджана выступили с совместным заявлением, в котором отметили о намерениях сторон обменять 32 армянского солдата на 2 азербайджанских военнослужащих. "Руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. Со своей стороны, Республика Армения, руководствуясь гуманитарными ценностями и в знак доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих", - говорилось в заявлении.