Среда, 13 Декабря 2023 13:24

АрмИнфо. Европейский Союз работает над подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, переговоры по договору возобновятся в самое ближайшее время в Брюсселе. Об этом в интервью азербайджанской службе радио "Свобода" заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Отвечая на вопрос о том, будет ли мирное соглашение подписано напрямую между сторонами или при поддержке международных посредников, Мишель заметил, что главное - это результат. "Для меня главное - результат. Мы очень тесно сотрудничали с Азербайджаном и Арменией для восстановления взаимного доверия. Как известно, между сторонами были большие трудности как в историческом плане, так и в отношениях друг с другом. Но мы добились определенного прогресса, и я очень оптимистичен в этом вопросе. Мы полны решимости работать над подписанием мирного соглашения между сторонами", - сказал глава ЕС, приветствуя совместное заявление Армении и Азербайджана об обмене пленными.

Говоря о гаранте выполнения положений договора Мишель сказал, что международное сообщество, в том числе Евросоюз, наблюдает за тем, что происходит в регионе, потому что чем больше Южный Кавказ продвинется с точки зрения безопасности и экономического развития, тем лучше для Евросоюза и мира. "Например, мы считаем, что права этнических армян на возвращение в Карабахский регион или хотя бы на его посещение должны быть гарантированы. Это должно быть обеспечено в соответствии с международными стандартами с точки зрения защиты безопасности национальных меньшинств. Это должно быть гарантировано в рамках защиты национальных меньшинств c включением проблемы в Конституцию Азербайджана. Мы ведем переговоры и с Николом Пашиняном, и с Ильхамом Алиевым, чтобы устранить все трудности>, - подчеркнул глава ЕС.

Касаясь вопроса о включении в мирное соглашение отдельной статьи о правах и безопасности армян Нагорного Карабаха, Мишель сказал, что не хочет вдаваться в подробности, чтобы не усложнять вопрос. <Сейчас необходимо подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией для регулирования отношений. Это мирное соглашение должно быть основано на демаркации границ, что может стать хорошей основой для улучшения транспортных связей в регионе и окажет положительное влияние на экономическое развитие всего региона. Что касается армян Карабаха, то Европейский Союз держит этот вопрос в центре внимания, мы прилагаем усилия в этом вопросе. Мы пытаемся убедить азербайджанскую сторону открыто продемонстрировать свою добрую волю. Я искренне верю, что в результате этих обсуждений мы сможем добиться прогресса в вопросе, который является приоритетным для Европейского Союза>, - подчеркнул глава ЕС.

Он также коснулся предупреждений западных чиновников Азербайджану воздерживаться от применения силы против Армении. "В настоящее время ведутся обсуждения относительно различных моделей транспортного сообщения, которое свяжет Азербайджан с Нахичеванью. Президент Алиев много раз четко заявлял, что к Армении нет территориальных претензий, но ведутся обсуждения по конкретным моделям. Должна быть такая модель, чтобы не нарушалась территориальная целостность Армении>, - заметил Мишель.

На вопрос, как он будет интерпретировать тот факт, что переговоры в последний месяц зашли в тупик и азербайджанская сторона отказалась от встреч при посредничестве Евросоюза и США, глава ЕС напомнил, что 11 декабря состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана с верховным представителем по внешним связям и политике безопасности Европейского Союза. "Это показывает, что мы находимся в постоянном контакте с обеими сторонами. В ближайшее время состоится встреча с министром иностранных дел Армении. Мы очень активны за кулисами, прилагаем все усилия, чтобы добиться прогресса как с Азербайджаном, так и с Арменией. Совместное заявление Азербайджана и Армении было сделано еще и потому, что мы частично участвовали в этой работе, помогали им в этом вопросе, высказывали определенные предложения и идеи для сближения их позиций по вопросам, включенным в заявление. Мы продолжаем работать над дальнейшими шагами к подписанию мирного соглашения", - сказал Мишель, добавив, что ЕС работает над организацией встреч, которые могут состояться в Брюсселе. По его словам, результат встречи важнее, чем вопрос места.