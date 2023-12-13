Среда, 13 Декабря 2023 13:23

АрмИнфо.Сопоставление заявлений властей Армении и Азербайджана позволяют сделать вывод о некоторых пунктах мирного договора. Об этом 13 декабря на брифинге заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

По его словам, сам он не знаком с проектом мирного договора, но неопределенность его формулировок, которые периодически озвучивают власти двух государств, вряд ли принесет мир в регион. "По моему глубокому убеждению, документ, который Баку навязывает Еревану, будет содержать неопределенные формулировки, что даст возможность Азербайджану по разному его интерпретировать, и, как следствие, развязать новую войну. Вспомните заявление президента Азербайджана о том, чтобы армяне забыли про Нагорный Карабах, и на этом фоне оцените поведение властей Армении, которые не только всячески избегают слова Арцах, но и боятся деятельности на территории страны арцахских институтов власти", - подчеркнул парламентарий, добавив, что время для подписания мирного договора еще не пришло.

Хачатрян заметил, что Баку после каждой новой уступки со стороны Еревана выдвигает все новые требования. "Надеюсь, что по крайней мере до конца текущего года документ не будет подписан", - сказал оппозиционер.

В свою очередь, руководитель фракции, экс-министр обороны РА Сейран Оганян указал на то, что воинственная риторика Азербайджана не изменилась, как не изменились и его претензии на территории Арцаха и Армении. <Не понимаю, как можно после всего произошедшего протянуть руку геноцидному государству и сказать, что мы готовы пойти на мирное соглашение>, - подчеркнул Оганян.