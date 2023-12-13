Среда, 13 Декабря 2023 13:21

АрмИнфо. На 79 году жизни скончался бывший председатель Верховного Совета Армянской ССР, а в дальнейшем и Национального Собрания Армении, один из основателей независимой Республики Армения, член правления Армянского общенационального движения Бабкен Араркцян.

Аракцян родился 16 сентября 1944 года в Ереване. Окончил машиностроительный факультет МГУ (1966). В 1977-1990 годах преподавал в ЕГУ, а с 1986 года – был заведующим кафедрой применения методов вычислительной математики в естественных науках. Кандидат физико-математических наук. Автор более 30 научных работ.

С началом движения за независимость Араркцян принимал в нем активное участие, был членом комитета «Карабах». Вместе с единомышленниками с декабря 1988 по май 1989 находился в заключении.