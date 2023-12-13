Среда, 13 Декабря 2023 12:35

АрмИнфо. Борьбу за Арцах необходимо продолжить, поскольку противостояние не завершено. Об этом 13 декабря на брифинге в Национальном Собрании РА заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции <Армения>, бывший министр обороны РА Сейран Оганян.

По его словам, это противостояние еще более углубилось в результате преступной деятельности властей Азербайджана, за что они должны понести наказание. Как считает Оганян, Арцах должен сохранить свою субъектность, а его институты должны продолжить свою деятельность, особенно по вопросам решения дальнейшей судьбы народа Арцаха и его возвращения на родную землю. Экс-министр обороны убежден, что проблемы необходимо решать путем переговоров в рамках принятых или иных форматах. Этим переговорам, как подчеркнул Оганян, нет альтернативы. Ответственными за реализацию этой программы должны выступить власти Армении и Нагорного Карабаха. Оганян напомнил, что с декабря 2022 года в результате осуществляемой преступной политики Азербайджана, 10-месячная блокада Арцаха завершилась еще одними ложными <антитеррористическими> действиями, в результате которых в отношении армян Арцаха был фактически совершен геноцид и их депортация. Это является одним из самых позорных страниц в многовековой истории армянского народа, поскольку в результате бездействия со стороны властей Армении, Арцах не только был сдан врагу, но и полностью опустошен. Власти же Армении всячески избегают обсуждений, связанных с его дальнейшей судьбой. Об этом, как подчеркнул экс-министр, свидетельствует отказ правящего парламентского большинства обсудить проект законодательных изменений в Уголовном кодексе, предложенный гражданской инициативой <Айакве> по криминализации признания Арцаха частью другого государства и умаления факта Геноцида армян. -0-

Экс-министр обороны Армении, глава парламентской фракции "Айастан" Сейран Оганян считает, что нагорно-карабахский конфликт не завершен. В ходе брифинга в парламенте политик отметил, что преступные действия Азербайджана лишь обострили проблему, и Баку должен понести ответственность за это. По его словам, Нагорный Карабах был фактором в регионе, и все его институты должны продолжить свое существование ради сохранения субъектности, в том числе путем создания условий для возвращения карабахских армян на свою родную землю. Оганян убежден, что вопрос нужно решить переговорным путем, в рамках принятых или новых форматов. Этим переговорам нет альтернативы. Ответственными за реализацию этой стратегии депутат назвал власти Армении и Нагорного Карабаха, но преимущественно армянского руководства.