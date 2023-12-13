Среда, 13 Декабря 2023 12:35

АрмИнфо. Институт Лемкина по предотвращению геноцида глубоко обеспокоен угрозами целостности Армянского квартала в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в заявлении организации.

<Мы призываем Соединенные Штаты взять на себя ответственность гарантировать армянской общине надлежащую правовую процедуру в этом земельном споре. Этой осенью армянское сообщество уже потеряло одну важную историческую землю - Арцах (Нагорный Карабах), который был насильственно обезлюден, когда Азербайджан вторгся, терроризируя почти все армянское население, заставив его бежать с исторической родины. Армянский народ не может потерять еще одну принадлежащую ему территорию", - отмечается в заявлении.

Согласно источнику, Армянский квартал занимает примерно одну шестую часть города Иерусалима. Ему 1600 лет, он относится ко времени правления римского императора Константина. Первое поселение армян в Иерусалиме появилось еще до Константина, армяне поселились в Иерусалиме еще в первом веке до нашей эры, когда армянская империя контролировала близлежащие территории в Сирии. "Хотя сегодня армянское население Иерусалима очень мало, Армянский квартал остается важной частью присутствия здесь армянской диаспоры как старейшей сохранившейся диаспоры армян. В квартале находится епархия Армянской Апостольской церкви", - подчеркивается в заявлении.

В документе напоминается, что в июле 2021 года Армянский Патриархат подписал соглашение об аренде значительного участка земли (названного <Коровий сад>) австралийским застройщиком Дэнни Рубинштейну сроком на 98 лет по низкой годовой арендной плате в несколько сотен тысяч долларов в год. Рубинштейн планировал построить на этом месте роскошный отель, что привело бы к разрушению многих существующих зданий. Сделка стала шоком для местного сообщества, большей части армянской диаспоры и палестинских властей, последние из которых считали, что сделка посягает на их собственный суверенитет. В ответ на это противодействие Патриархия 1 ноября 2023 года объявила о расторжении сделки. Однако компания Дэнни Рубинштейна отказалась признать правомочность решения Патриархии. Компания доставила на объект бульдозеры и начала строительство в районе Коровьего сада. Местные армяне отреагировали на разрушение <Коровьего сада> мирными протестами в форме общественных собраний и сидячих забастовок. Израильская полиция и гражданские лица встретили эти протесты насилием, используя собак и огнестрельное оружие для запугивания мирных протестующих. Дэнни Рубинштейн, похоже, используют силу и запугивание, чтобы удержать армянскую общину от попыток защитить свою землю", - подчеркивается в заявлении.

Его авторы указывают на то, что культурное наследие Армянского квартала Иерусалима должно быть защищено от застройщиков и вооруженных поселенцев. "Мы поддерживаем армянскую общину, поскольку она продолжает сопротивляться освоению этой земли посредством мирных демонстраций и отказа покидать территорию", - подчеркивается в документе.