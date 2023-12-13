Среда, 13 Декабря 2023 12:34

АрмИнфо.В Армении произошло землетрясение. Об этом говорится в сообщении Службы сейсмической защиты РА.

Согласно источнику, землетрясение магнитудой 2.4 произошло 12 декабря в 23:28 по местному времени в 15 км восточнее села Ашоцк. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. В эпицентре сила подземных толчков составила 3 балла.

Землетрясение силой 2 балла ощущалось в населенных пунктах Ашоцк, Мец Сепасар, Казанчи, Кармраван, Мусаелян Ширакской области, а также Катнахпюр и Норамут Лорийской области.