Среда, 13 Декабря 2023 12:33

АрмИнфо.Армения стала членом Комитета Конвенции ЮНЕСКО 1954 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА.

Согласно источнику, 12 декабря в Париже прошла конференция ЮНЕСКО, посвященная Гаагской конвенции <О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта>, на которой Республика Армения была избрана членом Комитета сроком на 4 года. Делегацию Республики Армения возглавляет заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Альфред Кочарян. В состав делегации входят представители министерств иностранных дел, обороны, МОНКС, сотрудники посольства РА во Франции и представительства ЮНЕСКО РА в Париже.

В своем выступлении Альфред Кочарян коснулся вопроса о находящихся под угрозой исчезновения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и необходимости направления в регион миссии ЮНЕСКО.

Замминистра отметил, что имеется множество свидетельств об уничтожении армянского культурного наследия и следов армянского народа как в Нагорном Карабахе, так и в Нахичеванской автономной республике, и в других регионах Азербайджана.

В ходе заседания Альфред Кочарян подчеркнул, что инициатива генерального директора ЮНЕСКО о направлении в Нагорный Карабах миссии организации была отклонена Азербайджаном.

Замминистра добавил, что специальный докладчик ООН по вопросам культурных прав в своем послании к Азербайджану выразил обеспокоенность примерами постоянного разрушения и присвоения армянских исторических, культурных и религиозных мест и объектов, что является нарушением международных стандартов в области прав человека.