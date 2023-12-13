Среда, 13 Декабря 2023 10:50

АрмИнфо. Журналистские организации Армении выступили в защиту своего карабахского коллеги.

В заявлении, распространенном журналистскими организациями республики, в частности, отмечается, что журналист Марут Ванян, обосновавшийся в Армении после вынужденного переселения из Степанакерта, недавно на своей странице в Facebook прокомментировал плачевное состояние улиц Раздана. Он опубликовал несколько фотографий и задал риторический вопрос о том, есть ли в этом городе мэр. Спустя некоторое время <защитники мэра> под постом начали оскорблять и угрожать журналисту. Чтобы избежать потока разжигания ненависти, Маруту Ваняну пришлось закрыть свою страницу в Facebook.

<Мы, нижеподписавшиеся журналистские организации, решительно осуждаем любые проявления дискриминации и нетерпимости, особенно когда они распространяются в СМИ и в социальных сетях. Мы подтверждаем, что публикация текстов, разжигающих ненависть в отношении наших соотечественников, перемещенных в Армению в результате политики этнической чистки со стороны Азербайджана, разделения на "армян" и "карабахцев" является крайне опасным и неприемлемым явлением. Особенно предосудительно, когда такое дискриминационное отношение проявляется к журналисту, осуществляющему свою профессиональную деятельность в Армении. Кампанию против Марута Ваняна мы называем жестким давлением на журналиста с целью не допустить поднятия вопросов общественного значения. Учитывая вышеизложенное, от правоохранительных органов требуем раскрыть личности лиц, разместивших выражения, разжигающие ненависть, оскорбления и угрозы в адрес журналиста, и привлечь их к ответственности. От мэра Раздана требуем дать публичную оценку произошедшему, призвать своих сторонников проявлять толерантность к критическим высказываниям, независимо от того, кто является их автором", - говорится в заявлении, под которым подписали Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, Центр свободы информации и другие.