Вторник, 12 Декабря 2023 20:47

АрмИнфо.Совместное заявление Баку и Еревана открывает новые возможности для примирения Баку и Еревана, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва приветствует договоренности об обмене военнопленными по формуле <всех на всех>, что способствует укреплению доверия между сторонами и открывает дополнительные возможности для примирения в русле договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были заключены в период с 20-го по 22-й год..

Что касается сроков подписания мирного договора, то по словам Захаровой, это определяют сами стороны. <В свою очередь мы и далее готовы оказывать содействие нашим партнерам для сбалансированного соглашения. Такой документ призван заложить надежный фундамент устойчивого мира и стабильности в регионе", - сказала она.