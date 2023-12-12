Вторник, 12 Декабря 2023 17:39

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 на улице Алиханяна;

11:00-14:00 жилые дома 69, 71 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 28, 30 на улице Еркатгци;

11:00-17:00 жилые дома 30 на улице Кохбаци, 1, 1/1, 3, 3а, 4, 6, 8 на улице Теряна, 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, жилые дома 52, 54 на улице Пушкина, жилой дом 50 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 27, 27а на пр. Маштоца; жилые дома 1А, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, жилые дома 2, 4 на улице С. Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-41/1 на 10-ой улице Канакера; жилые дома 30/4-32/11 на улице Улнеци, частные дома 99-120 на улице Эмина; жилые дома 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 на улице Алиханяна, частные дома 1-21 на 1-ой улице, 1-29, 2-41 на 3-ей улице, 1-21 на 5-ой улице, 1 на 6-ой улице Нубарашена; жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена;

в Котайкской области:

10։00-16:00 жилые дома 28-31 в 5-ом квартале, школа N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-16։00 частично 2-ой, 3-ий, 4-ый микрорайоны города Абовян; село Джрвеж; частично частные дома села Дзорахбюр; частично село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։30-12:30 частично улица Патканяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12:30 территория, прилегающая к офису строительной компании, улица Аршавира Меликяна в городе Вайк; частично села Малишка, Елпин.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 частные дома, прилегающие к улицам Молдовакан-Багреванд, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 7-11 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 33-41, 64, 64а на улице Туманяна, жилые дома 31, 33 на улице Московяна, жилые дома 1, 3, 5 на улице Спендаряна, жилой дом 17 на улице Парпеци, жилые дома 1, 1а, 3, 4 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 7А на улице Сундукяна, жилые дома 8-10 на улице Гр. Кочара, жилые дома 2/1-27/1 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 40-40/2 на улице Мамиконянца, жилые дома 19-21 на улице Н. Тиграняна, жилые дома 42-44 на улице Мамиконянца, жилые дома 3/2, 3/3 на Тбилисском шоссе;

в Армавирской области:

10։30-16:30 5-ая улица и прилегающие территории в городе Армавир;

в Котайкской области:

11։00-15։00 жилые дома 104-239 в Микрорайоне и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан;

11:00-16:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы , 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ, МЧС в Зовуни; частично кварталы “Маяк”, “Банаван” в Джрвеже; абоненты (не являющиеся жильцами) села Арамус и село Маяковский;

в Гегаркуникской области:

11։00-14:00 частично населенный пункт Варденик и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция ‘Гога-Седа”, ООО ‘Лусине Хачатрян”

в Араратской области:

10։30-12:30 частично улицы Налбандяна, Нар-Доса, Мясникяна, жилой дом 21 на улице Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-14:30 села Гладзор, Вернашен, Меграовит; частично улицы Мурацан, Таманцинери, Геворгяна, Гладзорян, Мшецу, Авагян, Камо, Багдасаряна, Арсеняна, Баграмяна, Маштоца, Чаренца, Сюник, Айгедзори, Прошяна, Аракеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

в Ширакской области:

10:00-15:00 квартал “Ани”, жилые дома 32, 34, 60, 61, 31 на улице Т. Чартарапета, жилые дома 12, 13 на 13-ой улице Т. Чартарапета в городе Гюмри;

в Тавушской области:

11։00–16:00 села Овк, Гош, Агавнаванк, Хачардзан.