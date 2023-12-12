Вторник, 12 Декабря 2023 17:38

АрмИнфо. В ближайшие субботы паспортные подразделения Еревана Службы миграции и гражданства МВД будут обслуживать вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Согласно информации Службы, несмотря на то, что население Нагорного Карабаха обслуживается в паспортных службах Еревана в экстренном порядке с первого дня депортации - вне очереди, по-прежнему наблюдается скопление людей, граждане часами простаивают в очередях.

<В целях надлежащей организации процесса регистрации и оформления лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха и взятых под временную защиту в Республике Армения, в целях удовлетворения существующего спроса в короткие сроки, в ереванских территориальных паспортных подразделениях Службы миграции и гражданства МВД в ближайшие субботы 16 и 23 декабря 2023 года установлен рабочий день с 9:00 до 18:00>, - говорится в сообщении.

По данным правительства РА на 17 ноября, число вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха по уточненным данным составило 108 тыс 800 человек.