Вторник, 12 Декабря 2023 17:31

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 11 декабря в Брюсселе, в ходе выступления на встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства, в очередной раз раскритиковал европейские страны за поддержку Армении.

Так, касаясь нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, Байрамов заверил, что взаимное признание и уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга является единственным путем к устойчивому миру, стабильности и процветанию на Южном Кавказе. И это в условиях, когда сам Азербайджан не спешит признавать территориальную целостность Армении, и покидать оккупированные суверенные территории РА.

Дальше больше, представитель государства, которое не далее как два месяца назад, при содействии турецких и израильских военных инструкторов, завершил процесс деарменизации Арцаха, решил <наехать> на Евросоюз за помощь, оказываемую Армении. Байрамов выразил недовольство деятельностью гражданской миссии ЕС на территории Армении и обвинил ряд членов ЕС в подстрекательской риторике и односторонних действиях.

"Миссия наблюдателей ЕС в Армении не достигла заявленных целей по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном. Вместо этого она широко используется в качестве пропагандистского инструмента против Азербайджана, как "нейтральный посредник". Инициативы по вооружению Армении, в том числе через ЕС, подрывает доверие и усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном в целом. Вооружение одного партнера против другого или не совместимо с целями Восточного партнерства", - сказал Байрамов, который видимо, подстегнутый бездействием ЕС на фоне азербайджанской агрессии в отношении Арцаха, посчитал себя в праве указывать Европе, как им действовать и кому помогать.

При этом, Байрамов не стал пояснять, как же так получилось, что Азербайджан, заверяющий о приверженности к миру, продолжает активно закупать вооружение у своих партнеров - Турции, Израиля, Пакистана, и планирует приобрести вооружение у Сербии и так далее.

В этих реалиях можно лишь с сожалением констатировать, что именно бездействие цивилизованного международного сообщества, в том числе и ЕС, развязали руки Азербайджану не только в агрессии против Арцаха, но и в сегодняшнем давлении на Армению и претензиях к самому ЕС. Если бы, Азербайджан в соответствии с международными нормами был бы привлечен к ответственности за нарушения прав человека, разного рода преступления, в том числе и против человечности, то может быть, сегодня азербайджанские чиновники не столь развязано чувствовали себя на международных площадках, а Арцах не был бы деарменизирован.