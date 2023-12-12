Вторник, 12 Декабря 2023 16:55

АрмИнфо. В течение суток министерство социальных вопросов и труда Армении получило более 5 тыс заявлений на назначение пенсий (в том числе трудовой, по инвалидности, военной, социальной) от вынуждено переселенных граждан Арцаха. Об этом заявил замминистра Давид Хачатрян 12 декабря на брифинге.

Напомним, что накануне на платформе https://online.ssa.am/ стартовал электронный прием заявлений на назначение пенсий от арцахцев. Сообщалось, что для подачи заявления на назначение пенсии необходимо предварительно обратиться в региональные паспортные отделы Службы миграции и гражданства МВД для регистрации по месту жительства (фактически или на постоянной основе).

По словам замминистра, по состоянию на 09:30 12 декабря заявления 2118 соотечественников уже одобрены, им назначена пенсия и в ближайшие дни будет осуществлена выплаты (с октября по декабрь). Около 2800 заявителям было отказано по ряду причин: наибольшее количество отрицательных ответов получено из-за отсутствия у заявителя регистрации по месту жительства в РА, некоторые граждане не являлись пенсионерами, некоторым, согласно базе данных Пенсионной системы Республики Арцах, выплата пенсии была приостановлена и им предстоит обратиться за получением пенсии в общем порядке. Помимо этого, электронные дела порядка 217 граждан не были найдены в базе данных Арцаха, около 556 не являлись лицами, получившими временную защиту. Данные 815 человек не были выявлены в госрегистре населения Нагорного-Карабаха.

Замминистра напомнил, что назначение пенсии в РА осуществляется на основе сопоставления данных с базой данных Пенсионной системы Республики Арцах.

Напомним, что 22 ноября армянский парламент принял изменения и дополнения в закон <О государственных пенсиях> и поправок в смежные законы, согласно которым в Армении вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха начнут выплачивать пенсии и пособия. В результате, переселенцы из Нагорного Карабаха получили право на получение пенсий и пособий при соблюдении соответствующих требований, установленных законодательством Республики Армения. И это произойдет независимо от того, получали ли они пенсии или пособия в Нагорном Карабахе. Беженцам нужно представить соответствующее заявление в уполномоченный орган. Также будет проведен подсчет стажа. В случаях, когда человек не получал пенсии в Нагорном Карабахе, ему следует лично обратиться в любой территориальный отдел Единой социальной службы для ее оформления в Армении.

30 ноября Правительство Армении уточнило процедуры реализации права на пенсию для лиц, вынуждено перемещенных из Нагорного Карабаха. Был отмечено, что лицо, признанное беженцем, взятое под временную защиту соответствующим решением Правительства, пенсионное дело которого имеется в пенсионной базе Нагорного Карабаха, может подать онлайн-заявление о назначении пенсии до 1 июня 2024 года. В некоторых случаях потребуется предоставить соответствующие документы. В частности, это случаи, когда у человека истек срок нетрудоспособности и последний не успел пройти медико-социальную экспертизу в Нагорном Карабахе, либо прошел, но право на получение пенсии в Нагорном Карабахе не было реализовано. Справки, выданные медико-социальной экспертизы НК станут основанием для получения пенсии по инвалидности вне зависимости от наличия в базе данных о медико-социальной экспертизе. Крайний срок назначения пенсии устанавливается до 31 декабря 2028 года.