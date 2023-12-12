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 Вторник, 12 Декабря 2023 16:38
Марианна Мкртчян

Более 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов требуют освободить армянских заключённых, удерживаемых в Баку

Более 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов требуют освободить армянских заключённых, удерживаемых в Баку

АрмИнфо. Более 150 международных гуманитарных деятелей, политиков и бизнесменов требуют освободить армянских заключённых, удерживаемых в Баку.

В призыве отмечается, что после незаконной блокады поставок топлива, медикаментов и продовольствия, длившейся девять месяцев, 19 сентября Азербайджан начал кровавую военную операцию и вторгся в Нагорный Карабах (Арцах). Результатами этого вторжения стали сотни убитых, тысячи раненых и насильственное перемещение почти 120 000 человек - практически всего армянского населения Арцаха. По мнению мирового большинства, это является этнической чисткой.

Правозащитные организации назвали действия Азербайджана геноцидом.

"Известный армянский филантроп и гуманитарный деятель, бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян был незаконно задержан, когда вместе с другими мирными жителями направлялся в Армению. Его арест вызывает особую озабоченность, поскольку его усилия по привлечению международной поддержки Арцаха сделали Варданяна мишенью для правительства Баку. Рубен Варданян - один из тех жителей Республики Арцах, кто недавно был взят под стражу без достаточных оснований, а лишь по политическим мотивам, и незаконно задержан. В числе прочих - три экс-президента республики Араик Арутюнян, Бако Саакян и Аркадий Гукасян и другие высшие должностные лица: Давид Бабаян, Левон Мнацаканян, Давид Ишханян и Давит Манукян.  В заключении по-прежнему незаконно держат и многих других армян. Крайне скудная информация о здоровье и благополучии этих людей вызывает тревогу.

Все они были задержаны с явным нарушением внутригосударственного и международного права, в том числе Конвенции ООН и Европейской конвенции о защите прав человека, к которым присоединился и Азербайджан. Вызывают глубокую обеспокоенность условия содержания этих людей, в том числе отсутствие нормального общения с их семьями, регулярного независимого наблюдения за из состоянием, консульского доступа, а также отказ в доступе к ним местных и международных адвокатов. Азербайджан должен уважать международные правовые стандарты и права человека, от которых зависит мир и стабильность во всём мире.

Для жизни узников важен каждый день. Любое соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном должно содержать условие их освобождения.

Мы призываем президента Ильхама Алиева немедленно освободить всех упомянутых незаконно задержанных лиц", - говорится в призыве.

Присоединиться и подписать письмо можно по следующей ссылке: https://freearmenianprisoners.com 

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