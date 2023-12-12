Вторник, 12 Декабря 2023 16:35

АрмИнфо.11 декабря в отеле «Александр» состоялась презентация книги «Карта культур мира» профессора международной бизнес-школы INSEAD в Париже, специалиста по межкультурному менеджменту Эрин Мейер. Книга переведена на армянский язык и издана издательством Newmag по инициативе и финансовой поддержке Ардшинбанка. Newmag предствил зрителям автора и его творческий путь.

Эрин исследует модели общения и бизнес-системы в разных уголках мира. Ее исследования опубликованы в Harvard Business Review, Singapore Business Times и Forbes.com. Она включена в рейтинг Thinkers50 Radar в 2013 году как один из самых многообещающих бизнес-мыслителей в мире. В книге, выпущенной в 2014 году и сразу ставшей бестселлером, анализируется влияние на международный бизнес национальных и культурных различий.

В презентации приняли участие Председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян, Директор издательства Newmag Артак Алексанян, главный редактор издательства Гнел Налбандян и переводчик Давид Саргсян.

Говоря о причинах, побудивших Ардшинбанк присоединиться к проекту, Председатель Правления банка Артак Ананян, в частности, сказал: «За последние годы в нашу страну переехало значительное количество иностранных граждан, которые стали принимать активное участие в экономической и социальной жизни Армении. Появление других национальных культур подняло перед армянским бизнесом вопрос: как эффективно общаться с иностранцами, как строить межличностные отношения в этом культурном многообразии. Бизнес в Армении становится интернациональным, примером тому является трансформация Ардшинбанка. Сегодня более 80% прибыли банка генерируется не в Армении, а за рубежом, на международных рынках. В то же время, в банке увеличивается и количество иностранных сотрудников, фактически, межкультурное общение становится важным фактором коммуникаций и ведения успешного бизнеса. Учитывая все эти факты, мы пришли к выводу, что было бы правильным сделать ценное исследование Эрин Мейер доступным армянскому читателю, переведя его на армянский язык»,- подчеркнул А. Ананян.

Отметим, что это уже третья книга, изданная издательством Newmag совместно с Ардшинбанком. До «Карты культур мира» читателям были представлены армянские версии книг «100 монологoв», а также знаменитая книга Лауреата Нобелевской премии по экономике Милтона Фридмана «Капитализм и свобода».