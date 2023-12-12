Вторник, 12 Декабря 2023 16:29

АрмИнфо.Правящая партия <Гражданский договор> посчитала невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком < Баласанян> в городе Гюмри. Об этом 12 декабря журналистам заявил депутат от фракции <Гражданский договор> Давид Арушанян.

Он отметил, что по результатам выборов в Совет старейшин Гюмри ни одна политическая сила не получила необходимого большинства, и по этой причине был подписан меморандум о сотрудничестве между правящей в стране партией и блоком <Баласанян>. Однако в дальнейшем стало понятно, что <Гражданский договор> не сможет реализовать в таком формате свои предвыборные обещания, данные жителям города. <Будучи искренними перед гюмрийцами, которые отдали нам свои голоса, мы решили прекратить сотрудничество>, - сказал парламентарий, добавив, что фракция не сложила своих мандатов в Совете старейшин, в котором насчитывается 11 членов партии <ГД>.

Арушанян подчеркнул, что в <ГД> сложилось впечатление, что городом управляют теневые силы. Депутат отказался назвать конкретные имена, указав на некорректность вопроса. В то же время, отвечая на конкретный вопрос о том, что городом фактически заправляет зять бывшего мэра города Самвела Баласаняна, Арушанян подчеркнул, что в партии <ГД> о подобном развитии событий ничего не говорится.

Напомним, что 6 декабря правящая партия "Гражданский договор" в одностороннем порядке расторгла меморандум о сотрудничестве,

подписанный 30 октября 2021 года с социальной партией блок "Баласанян". В заявлении правящей силы сообщается, что заместители мэра Артур Папикян и Ваагн Мкртчян подадут заявления об отставке. Данное решение в партии обусловили тем, что якобы Гюмри не управляется в соответствии с законодательством Республики Армения, и в городе осуществляется теневое управление. "А это в свою очередь затрудняет как деятельность мэрии Гюмри, так и работу представителей "ГД" в исполнительных звеньях муниципалитета", - говорилось в заявлении.

Добавим, что правящая партия на выборах в Гюмри заняла лишь второе место. В представительном органе второго города страны ни у одной силы нет большинства. И они получили власть, объединившись с партией Баласаняна - экс-мэра Гюмри.