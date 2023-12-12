Вторник, 12 Декабря 2023 16:27

АрмИнфо.Официальный визит министра обороны РА Сурена Папикяна в Республику Кипр начался торжественной церемонией встречи с участием почетного караула Национальной гвардии и военного оркестра Кипра.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, затем состоялась частная беседа министров обороны Армении и Кипра Сурена Папикяна и Михалиса Йоргалласа, за которой последовала встреча в расширенном составе.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Стороны подвели итоги хода нынешнего этапа сотрудничества и наметили новые возможности для его развития, выразив готовность сотрудничать по более широкой повестке: учебно-тренировочные программы, обмен опытом в различных областях, военно-техническое сотрудничество и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Сурен Папикян также представил своему коллеге проект правительства Армении "Перекресток мира".

По окончанию встречи министры обороны двух стран выступили с совместным заявлением для прессы, подтвердив готовность сотрудничать по насыщенной повестке.