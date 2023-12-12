Вторник, 12 Декабря 2023 16:23

АрмИнфо.В рамках церемонии инаугурации новоизбранного главы Аргентины президент Армении Ваагн Хачатурян провел встречи с королем Испании Филиппом VI, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу, президентом Парагвая Сантьяго Пенья, президентом Чили Габриэлем Боричем, президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как сообщает пресс-служба президента РА, в ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся двусторонних отношений, путей полноценной реализации имеющегося потенциала.

В ходе переговоров с зарубежными партнерами Ваагн Хачатурян подробно представил шаги армянской стороны, направленные на установление стабильного и прочного мира в регионе. Он также коснулся основных принципов и положений выдвинутой Арменией инициативы <Перекресток мира>