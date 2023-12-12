Вторник, 12 Декабря 2023 15:23

АрмИнфо. В Генеральную прокуратуру Армении поступило сообщение о преступлении, в связи с задержанием сотрудниками военной полиции 102-й российской военной базы гражданина Российской Федерации Дмитрия Сетракова, якобы проживающего в Гюмри.

Как сообщили в Генпрокуратуре Армении, заявление о преступлении представил глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц.

“В Генеральную прокуратуру Армении поступило сообщение о преступлении. Сообщению, в соответствии с армянским законодательством, был дан ход”, - заявили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Днями ранее, глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц сообщил, что россиянина Дмитрия Сетракова задержали на северо-западе Армении 7 декабря. По словам правозащитников, Сетракова, который сбежал из российской армии и смог выехать за пределы страны, доставили на территорию 102 военной базы российских вооруженных сил в Гюмри. Оттуда его угрожают вернуть на родину, где его ждет уголовное дело.

Меж тем, как рассказали АрмИнфо источники в силовых структурах, инцидент с задержанием произошел не в Гюмри, а в ереванском аэропорту “Звартноц”.

Как рассказали источники, Сетраков является военнослужащим контрактной службы ВС России. Он какое-то время был на российской специальной военной операции (СВО), где получил ранение в плечо и был госпитализирован. После реабилитации, врачебной комиссией был признан годным к военной службе, и должен был вернуться в воинскую часть. Однако, Сетраков не захотел продолжить службу, и долгое время укрывался. Более того, он связался с представителями украинского проекта “Хочу жить” — государственный проект Украины по добровольной сдаче в плен и вопросам обращения с военнопленными для военнослужащих вооружённых сил Российской Федерации и Беларуси.

Последние, какое-то время вели Сетракова, и предложили ему отправиться в Армению. После этого, они передали куррацию над военнослужащим проектам “Идите лесом” и “Ковчег”.

Как рассказал источники, Сетраков был задержан в ереванском аэропорту, ввиду того, что вел себя странно. Он прибыл в страну 4 декабря рейсом из Минска. “На пограничном контроле он не смог четко объяснить цель своего прибытия в страну. В ходе проверки выяснилось, что Сетраков является действующим военнослужащим ЮВО (в который входит 102-ая российская военная база) и находится в розыске по ч.5 ст. 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы свыше одного месяца".

Уже представителям 102-ой РВБ Сетраков сообщил, что сбежал из военной части, следуя инструкциям одного из проукраинских Telegram-каналов.

В настоящее время Сетраков находится на 102 РВБ. Проводится проверка в рамках уголовного дела”, - сообщили источники.

Примечательно, что факт куррации над Сетраковым признали и в проекте “Идите лесом”.

“Мы про этого Дмитрия хорошо знаем, потому что мы буквально неделю назад его вывозили из России, и о его задержании узнали еще 7 декабря от его жены, которой он звонил по громкой связи, уже будучи задержанным. Он говорил, что люди, которые его задерживали, представились армянской военной полицией, хотя, видимо, это были российские военные”, — сообщил основатель проекта “Идите лесом” Григорий Свердлин.

По информации армянских правозащитников, Сетракова увезли на территорию российской военной базы в Гюмри. Российские военные следователи уже возбудили против него уголовное дело по статье об оставлении места службы на срок свыше одного месяца в период мобилизации или ведения боевых действий (ч. 5 ст. 337 УК РФ). За это ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. По словам Сакунца, расследование ведет 519-й военный следственный отдел, который расположен на территории Армении.

В проекте “Идите лесом”, который помог военнослужащему покинуть территорию России после того, как он дезертировал из армии, рассказали, что Сетраков был мобилизован из Ростовской области в сентябре 2022 года. В апреле 2023 года он самовольно оставил часть, полгода скрывался в России, однако затем 11 октября сдался с повинной — с тех пор его содержали в воинской части корпуса военной полиции. 30 ноября Сетраков смог сбежать из России.