Вторник, 12 Декабря 2023 12:44

АрмИнфо. В Армении уклонисты от службы в вооруженных силах в возрасте от 27 до 37 лет получат возможность избежать уголовного преследования, отслужив в армии, либо перечислив деньги в государственный бюджет. Национальное Собрание РА на внеочередном заседании 12 декабря обсуждает предложенные депутатом парламента от правящей фракции <Гражданский договор> Айком Саркисяном поправки в законе "О воинской службе и статусе военнослужащего".

По словам Саркисяна, проект позволит гражданам в возрасте от 27 до 37 лет пройти военную службу сроком два года, отслужить 12 месяцев и выплатить 2,5 млн драм, отслужить 6 месяцев и выплатить 5 млн драм, отслужить 1 месяц и выплатить 10 млн драм и выплатить 15 млн драм вместо всего срока военной службы. Он считает, что принятие законопроекта позволит многим гражданам вернуться на родину, а вооруженные силы страны смогут комплектоваться репатриантами. В то же время, госбюджет получит дополнительные финансовые средства. Полученные средства будут направлены на решение проблем военнослужащих. Автор законодательной инициативы отметил, что в настоящее время разыскиваются 10 тысяч молодых людей, уклонившихся от службы в армии, из них 5 тысяч - старше 27 лет.

Кроме того, по мнению парламентария, будут сэкономлены финансовые и материальные ресурсы, затрачиваемые на выявление, привлечение к ответственности, осуждение и содержание в местах лишения свободы уклонистов, достигших 27 лет. Лица в возрасте после 27 лет, получившие гражданство РА, смогут отслужить всего 1 год вместо 2 лет, выплатив в госбюджет 2,5 млн драмов.

По действующему законодательству, не служившие граждане Армении в возрасте 27 лет и старше даже в случае явки с повинной подлежат уголовному наказанию сроком на пять лет. Представленный документ призван урегулировать эту проблему и в случае службы в ВС избежать уголовного преследования.