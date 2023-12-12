Вторник, 12 Декабря 2023 12:42

АрмИнфо. Учитывая различные проблемы, стоящие перед регионом Восточного партнерства последние несколько лет, включая потрясения в архитектуре безопасности и гуманитарные проблемы, последовательность в организации министерских встреч стран "Восточного партнерства" (ВП) приветствуется. Об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в ходе выступления на министерской встрече "Восточного партнёрства" в Брюсселе.

Армянский министр напомнил, что с момента своего создания, ВП стремилось укреплять партнерские связи с ЕС и его государствами-членами на основе общих ценностей, углубления экономического и политического сотрудничества и поддержки программы реформ.

При этом он добавил, что "Восточное партнерство" внесло весомый вклад в процесс демократического перехода в Армении, принявшей четкое решение идти по необратимому пути демократизации и реформ.

Указав на решимость Армении продолжать путь демократизации при значительной поддержке ЕС, Мирзоян отметил, что последним проявлением решимости стала ратификация Римского статута. По его заверению, присоединившись к Международному Суду, Армения способствовала укреплению международной правовой системы, одновременно подтвердив суверенное право принимать решения, исходя из собственных национальных интересов.

Далее Мирзоян приветствовал решение Европейской комиссии предложить Европейскому совету начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС, и предоставить Грузии статус кандидата. При этом он выразил убеждение, что эти новые события не должны стать причиной дальнейшего снижения интереса к ВП, а быть стимулом для тех партнеров, которые имеют твердое намерение и решимость стать ближе к Евросоюзу.

Мирзоян заявил, что Армения намерен приблизиться к ЕС настолько, насколько это будет приемлемо для Евросоюза.

"Как вы знаете, Армения в настоящее время сталкивается с серьезными проблемами. Усилия нашего правительства сосредоточены на решении гуманитарных проблем насильственно перемещенного армянского населения из Нагорного Карабаха. В результате применения силы они были вынуждены покинуть свои дома в течение недели. В этой связи мы благодарны ЕС и государствам-членам ЕС за их гуманитарную помощь Армении в борьбе с массовым притоком людей из Нагорного Карабаха", - сказал глава МИД Армении, при этом так и не упомянув, с чьей же стороны была совершена эта агрессия.

Вместе он вновь заявил о политической воле правительства Армении в построении стабильного и прочного мира в регионе. Мирзоян подчеркнул готовность Еревана двигаться вперед в этом направлении, основываясь на принципах, принятых премьер- министром РА Николом Пашиняном, председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в Гранаде.

"Те же принципы относительно взаимного признания территориальной целостности, взаимного признания границ, открытия коммуникаций, транспортной инфраструктуры, которые мы ранее приняли в ходе трехсторонних встреч лидеров в Брюсселе", - добавил глава МИД Армении.

Мирзоян еще раз подчеркнул, что Армения неоднократно демонстрировали готовность и решимость установить прочный мир и стабильность в регионе посредством нормализации отношений со своими соседями, где все страны будут жить с открытыми границами и быть связанными активными экономическими, политическими и культурными связями. В этом ключе он коснулся проекта "Перекресток мира" как части мирной повестки дня.

"В основе этой программы лежит развитие региональных коммуникаций посредством ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железных дорог, трубопроводов, кабелей и линий электропередачи. Кроме того, недавнее совместное заявление с Азербайджаном об обмене пленными и задержанными, а также согласие Армении по части конференции COP29 является еще одним проявлением нашей решимости достичь мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы надеемся, что после этого позитивного импульса Азербайджан сохранит приверженность мирному процессу",- заметил министр.

Обобщая сказанное, Мирзоян выразил убеждение, что все страны-партнеры ВП должны придерживаться одних и тех же ценностей и принципов, поскольку без уважения прав человека и основных свобод, без безопасной и мирной обстановки любая инициатива обречена на провал.