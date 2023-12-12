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 Вторник, 12 Декабря 2023 12:41
Наира Бадалян

Нет доходов, нет работы: Пашинян руководителям ГНКО и Нацпарков минокружающей среды

Нет доходов, нет работы: Пашинян руководителям ГНКО и Нацпарков минокружающей среды

АрмИнфо.Руководители структур, которые не обеспечивают рост доходов для госказны, не смогут продолжить работу. Об этом заявил премьер Никол Пашинян в министерстве окружающей среды, касаясь деятельности ГНКО <Особо охраняемых природных территорий в ходе представления отчета о работе министерства за 2023 год.

Так, согласно пресс-службе главы кабмина, премьер-министру было доложено, что впервые на лесных массивах ГНКО <Айантар> площадью 4120 га проведены аэробиологические работы по борьбе с вредителями и болезнями (ранее они проводились с использованием химических веществ). В близлежайщих населенных пунктах экологические проекты реализованы на 38,8% от запланированного объема. Выполнено 226 га лесовосстановительных и лесопосадочных работ. Создан питомник площадью 8 га, выращено 250 тысяч саженцев с закрытой корневой системой.

Были представлены финансовые поступления ГНКО ООПТ, в том числе из государственного бюджета, от предпринимательской деятельности, доноров и т.д. Были отмечены шаги, предпринятые в направлении предпринимательской деятельности, в частности, новые стартовые цены аренды, более близкие к рыночным, аренды земельных участков в рекреационных зонах нацпарков <Дилижан>, <Севан>, <Озеро Арпи>, создание 4-х общественных пляжей Севанского национального парка, организация тендеров на их эксплуатацию.

<Хочу четко зафиксировать, что там, где нет динамики развития, которая выражается не за счет государственных доходов, директора не могут продолжать свою работу. Это четкая грань. Если доходов нет, то компания не управляется. Это территории в тысячи гектаров, и под управлением мы, конечно, подразумеваем, так сказать, проэкологическое управление.  Мы не имеем в виду, что они должны продавать землю, вырубать деревья, резать животных, чтобы доходы увеличились. Это экономика. В целом наши подходы заключаются в следующем: в основу всего должна быть положена экономическая логика>, - сказал Никол Пашинян.

Было отмечено, что для ГНКО <Центр гидрометеорологии и мониторинга> приобретено 20 автоматических метеорологических станций, из них 9 за счет средств государственного бюджета. 5 из них установлены в бассейне озера Севан, 2 станции также оснащены принтерами для наблюдения за испарением с поверхности воды. На приобретение двух автоматических станций мониторинга воздуха из государственного бюджета РА будут выделены деньги. Станции будут установлены в городе Ереване, что позволит осуществлять сбор и анализ данных в режиме реального времени, повысит точность и достоверность данных.

Метеосистемы, действовавшие в гюмрийском аэропорту <Ширак> ЗАО <Аэрометеорологический центр <Звартноц>, и частично в аэропорту <Звартноц>, заменены на новые и установлены метеостанции последнего поколения. В аэропортах <Звартноц> и <Ширак> введены в эксплуатацию датчики определения местоположения грозы. В аэропортах <Звартноц> и <Ширак> внедрена новая система MESSIR-SADIS. На взлетно- посадочной полосе международного аэропорта Ширак проложено около 3000 метров оптоволоконного кабеля, капитальные затраты на модернизацию и ремонт системы составили около 160 млн драмов, капитальные затраты на модернизацию и ремонт системы составили около 160 млн драмов, обслужили 20 509 рейсов, из них 20 216 в Звартноце, 272 в Шираке и 21 в аэропорту Сюника. В результате повышения эффективности управления компанией прибыль увеличилась примерно на 105%.

В ходе обсуждения премьер-министр Никол Пашинян коснулся вопросов, связанных с экосистемой озера Севан, разработкой нового плана управления национальным парком "Севан" и финансовыми доходами особо охраняемых природных территорий.

Касательно реализации нового порядка работы рыбных хозяйств, премьер-министр.  подчеркнул, что власти не могут пойти на попятную в этом вопросе. <Очевидно, что мы должны быть последовательными.. Если нам будет нужна рыба, мы можем получить ее где- то еще, но если есть потребность в воде, мы не можем получить ее где-то еще. И это вопрос национальной безопасности>, - заключил он.

Напомним, что представители рыбоводческих хозяйств возмущены новыми требованиями властей Армении, которыми субъекты хозяйствования обязуются установить на артезианских скважинах Араратской долины замкнутые циркуляционные системы. По оценкам независимых специалистов, как и местных жителей, уровень подземного артезианского бассейна за годы независимости Армении снизился в общей сложности на 35 метров. В ответ на это представители рыбных хозяйств отмечают, что есть информация о незаконном использовании воды, о неэффективном управлении водными ресурсами. Они поднимают эти проблемы, однако министерство игнорирует их. Как на днях заметил вице- премьер Тигран Хачтарян, 230 рыбоводческих хозяйств используют больше питьевой воды, чем все население Армении вместе взятое. Так, общая сумма разрешений на использование пресной подземной воды, выданных этим фермам, охватывает порядка 930 млн кубометров в год, тогда как все разрешения на пользование питьевой водой в Армении в сумме составляют 803 млн. куб.м.  То есть, рыбоводческие хозяйства используют больше воды, чем все население страны. По этой причине власти настаивают на установку систем многократной циркуляции воды, чего от них и будет требовать правительство с 1 января 2024 года.

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