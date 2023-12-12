Вторник, 12 Декабря 2023 11:08

АрмИнфо.Не забывайте, что ровно год назад, 12 декабря 2022 года, геноцидный и диктаторский режим Алиева в Азербайджане инициировал блокаду Арцаха/Нагорного Карабаха, используя различные сказки и предлоги. Об этом заявил экс-госминистр Ацаха Артак Бегларян.

"Их разоблачение и последующие преступления, включая полный геноцид и насильственное переселение нашего народа, не заставили себя долго ждать. К сожалению, все это осуществлялось абсолютной безнаказанностью перед мировым сообществом и даже при соучастии многих стран.

Все виновные и сторонники этой цепочки международных преступлений должны предстать перед ответственностью и правосудием. Кроме того, вынужденные переселенцы Нагорного Карабаха должны иметь возможность вернуться на землю своих предков и вести там безопасную и достойную жизнь", - добавил он.