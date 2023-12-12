Вторник, 12 Декабря 2023 11:07

АрмИнфо.В Армении создана новая система электронного судопроизводства, которая обеспечит передачу гражданских дел из одной инстанции в другую, а также межсудебный документооборот через электронную систему. Об этом написал председатель Высшего судебного совета (ВСС) Армении Карен Андреасян на своей странице в Facebook.

<В результате реформы можно будет представлять в суд доказательства и совершать другие процессуальные действия в электронном виде. Участники судопроизводства будут иметь возможность использовать бумажные или электронные системы по своему усмотрению>, - написал также он.

Как отметил глава ВСС, граждане и их адвокаты, а также суды сэкономят время, избавятся от ненужной волокиты и сократят свои расходы.

<Только в результате внедрения этой системы государство сможет экономить более полумиллиарда драмов ежегодно>, - подчеркнул Андреасян.

В случае принятия ожидаемых в ближайшие дни изменений в законодательстве гражданские суды будут работать по новой системе с января 2024 года