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АрмИнфо.С требованием к правоохранительным органам Армении немедленно возбудить уголовное дело в отношении полицейских, применивших насилие в отношении участника мирной акции в ереванском парке им. Маштоца, обратился экс-омбудсмен РА, глава Центра закона и справедливости Фонда <Татоян> Арман Татоян.
Он отметил, что 9 декабря общественное движение "Занг" распространило заявление о том, что его представители подверглись насилию во время проведения гражданской акции протеста в ереванском парке имени Маштоца. В частности, по данным движения, во время указанной гражданской акции один из "красных беретов" ударил кулаком по голове одного из участников акцим. Он сделал это, когда протестующий был практически беспомощен, поскольку его руки держали другие полицейские, и он не смог избежать удара, даже если бы захотел. Этот факт подтвердило движение "Занг" в ходе обсуждений в Фонде. "Более того, движение разместило об этом сообщение на своей странице с соответствующими подробностями. Указанных данных самих по себе уже достаточно для того, чтобы орган уголовного преследования немедленно возбудил уголовное дело. Факты таковы, что сообщать о преступлении не обязательно, а нужно сделать это по собственной инициативе и немедленно, поскольку речь идет о международных требованиях>, - отметил Татоян.
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|Перед зданием ООН в Ереване проходит акция представителей ряда общественных организаций Армении и Арцаха
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|В Брюсселе не запланирована двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении - Баку
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|Альберто Фернандес: я всегда выступал против несправедливостей, совершаемых в отношении армянского народа
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|Всемирный Банк предоставит Армении $2.9 млн. грантовых средств на социально-психологическое содействие арцахским детям
|В Ереване проходит V конференция по исследованию современного Китая и Евразии
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Франция объявила о дополнительной помощи беженцам из Нагорного Карабаха
|АраратБанк назван лучшим банком-субкастодианом Армении по версии Global Finance
|Алиев: Совет Европы является хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между Ереваном и Баку
|Туркменистан избран в Комиссию ООН по народонаселению и развитию на 2024-2028 годы
|В Армении более пристальное внимание будет уделяться преступлениям на почве расовой и этнической неприязни
|Эрдоган обрушился с критикой на Францию за поставки вооружения Армении
|Депутат НС РА: Армения подпишет мирный договор тогда, когда будет уверена, что он соответствует национальным интересам страны
|Возвращение 32 армянских военнопленных из азербайджанского плена должно произойти в ближайшее время - депутат
|Армянская сторона положительно отреагировала на предложение Блинкена о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
|Стоимость услуг онлайн- такси в Армении заметно подорожает
|Вице-премьер РА и американский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили развитие ситуации в регионе
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|Досрочные выборы дадут Алиеву возможность подготовиться к новой войне против Армении с <мандатом народа> - политолог
|ЕСПЧ отклонил жалобу экс-судей Конституционного суда к Армении
|Главы МИД Армении и Азербайджана 11 декабря примут участие в министерской встрече стран "Восточного партнерства" в Брюсселе
|Нассим Талеб о Рубене Варданяне: к нему относятся как к "террористу"
|В Баку обнародован поименный список 32 армян, которых освобождает Азербайджан
|Попытки Азербайджана представить Армению в качестве антисемитской страны не сработали - израильский аналитик
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|Ален Симонян: На данный момент каких-либо обсуждений и договоренностей не достигнуто относительно встречи глав МИД Армении и Азербайджана
|Роберт Хачатрян: Консультации с российской стороной о нарушении положений соглашения о вещании телеканалов пройдут в этом году
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