Вторник, 12 Декабря 2023 11:00

АрмИнфо.С требованием к правоохранительным органам Армении немедленно возбудить уголовное дело в отношении полицейских, применивших насилие в отношении участника мирной акции в ереванском парке им. Маштоца, обратился экс-омбудсмен РА, глава Центра закона и справедливости Фонда <Татоян> Арман Татоян.

Он отметил, что 9 декабря общественное движение "Занг" распространило заявление о том, что его представители подверглись насилию во время проведения гражданской акции протеста в ереванском парке имени Маштоца. В частности, по данным движения, во время указанной гражданской акции один из "красных беретов" ударил кулаком по голове одного из участников акцим. Он сделал это, когда протестующий был практически беспомощен, поскольку его руки держали другие полицейские, и он не смог избежать удара, даже если бы захотел. Этот факт подтвердило движение "Занг" в ходе обсуждений в Фонде. "Более того, движение разместило об этом сообщение на своей странице с соответствующими подробностями. Указанных данных самих по себе уже достаточно для того, чтобы орган уголовного преследования немедленно возбудил уголовное дело. Факты таковы, что сообщать о преступлении не обязательно, а нужно сделать это по собственной инициативе и немедленно, поскольку речь идет о международных требованиях>, - отметил Татоян.