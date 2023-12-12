Вторник, 12 Декабря 2023 10:33

АрмИнфо. Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян и его советник Андраник Тертерян 7-8 декабря в Астане приняли участие в юбилейной международной конференции "Конституционные реформы и избирательная система".

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, представители ЦИК Армении были приглашен на мероприятие председателем ЦИК Казахстана.

В рамках конференции был подписан меморандум о взаимопонимании между избирательными органами Армении и Казахстана.