Вторник, 12 Декабря 2023 10:24

АрмИнфо. Евросоюз сейчас работаем над укреплением отношений с Арменией. Об этом 11 декабря по итогам заседании СМИД ЕС заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В этом ключе он напомнил, что день начался с неформального общения с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"Я вижу, что Армения ясно видит выгоды от расширения сотрудничества с нами, и мы готовы ответить положительно.

В качестве первого шага в этом расширяющемся сотрудничестве сегодня Совет по иностранным делам согласился усилить нашу гражданскую миссию в Армении (EUMA), увеличив наше присутствие на местах со 138 сотрудников до 209. Это важное увеличение численности миссия, и это способ повысить стабильность международной границы Армении с Азербайджаном", - заявил глава европейской дипломатии.

По словам Жозепа Борреля в ЕС считают, что существует исторический шанс достичь мира в регионе. "Это возможность. Мы полны решимости продолжить поддержку этих усилий - работая вместе как с Арменией, так и с Азербайджаном. Тот факт, что мы решили увеличить на такое важное число наш штат в этой миссии, показывает нашу четкую приверженность стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном", - сказал он, добавив, что это также важный вклад в мирные усилия.

Более того, Боррель по итогам встречи с Мирзоянов в своем Твиитер написал: " Состоялся хороший обмен мнениями с Араратом Мирзояном о конкретных путях улучшения отношений ЕС-Армения и дальнейшего укрепления демократического пути Армении.

Мы также подтвердили полную поддержку ЕС мирного процесса и приверженность дальнейшему содействию процессу нормализации".

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Евросоюза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Цель заявленной Миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

В состав гражданской миссии ЕС в Армении было включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы Миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Ехегнадзоре. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.

Миссия начала функционировать 20 февраля. В ее став вошли, в том числе 8 французских жандармов и 15 полицейских из Германии.