Вторник, 12 Декабря 2023 10:17

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках визита в Брюсселе провел встречи с коллегами из Украины и Словакии Дмитрием Кулебой и Юрайем Бланаром.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, Мирзоян и Кулеба обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, представляющим взаимный интерес и процессам на Южном Кавказе.

Мирзоян рассказал о проекте "Перекресток мира", разработанном правительством Армении.

С коллегой из Словакии армянский министр обсудил пути развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Собеседники отметили важность активного армяно-словацкого политического диалога и важность взаимных визитов на высоком уровне с целью его укрепления.

Стороны также коснулись вопросов, связанные с углублением партнёрства Армения-ЕС и всесторонним сотрудничеством в различных сферах.

Арарат Мирзоян и Юрай Бланари коснулись ситуации с безопасностью на Южном Кавказе и последних событий в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Мирзоян подчеркнул важность отказа от практики применения силы или угрозы силой, возвращения Азербайджана к переговорному процессу и продолжения переговоров по мирному договору в соответствии с известными принципами.