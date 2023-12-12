Вторник, 12 Декабря 2023 10:16

АрмИнфо. Вопросы, касающиеся армяно- французской двусторонней повестки и делового сотрудничества в различных сферах обсудили в Брюсселе глава МИД Армении Арарат Мирзоян и министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, стороны обоюдно подчеркнули готовность и приверженность тесному сотрудничеству в вопросе углубления партнерства между Арменией и ЕС, а также претворения в жизнь текущих проектов.

Были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности, были затронуты существующие вызовы в вопросе установления мира. Арарат Мирзоян проинформировал Катрин Колонну о последних процессах в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия на международных площадках.

После встречи с Мирзояном, французский дипломат в своем Твиттер написала: "Была счастлива сегодня в Брюсселе подтвердить министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну официальное решение ЕС об усилении европейской миссии Армении".