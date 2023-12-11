Понедельник, 11 Декабря 2023 22:42

АрмИнфо.Весь регион программы ЕС "Восточное партнерство" в сложной ситуации - Белоруссия, Украина, потом Кавказ. Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на брифинге до встречи с главами МИД стран "Восточного партнерства" в Брюсселе.

"Хорошая новость заключается в том, что Грузия продвигается к членству [ЕС], но ситуация в Армении требует нашей решительной поддержки. Мы посмотрим, как мы можем его увеличить и как мы можем продолжить охватывать Восточное партнерство в нашу повестку дня, потому что это наша восточная граница, а наша восточная граница - это место в мире, где растет все больше горячих точек", - отметил Боррель.

При этом европейский чиновник констатировал, что место Беларуси на встрече глав МИД стран "Восточного партнерства" будет пустовать. "Мы продолжаем попытки сделать все возможное, чтобы изолировать режим Лукашенко и поддержать белорусскую оппозицию", - добавил он.