Понедельник, 11 Декабря 2023 16:55

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян принял участие во встрече в формате Совета министров иностранных дел ЕС. В дискуссии приняли участие вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели, а также главы внешнеполитических ведомств всех стран Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, на встрече армянский министр подробно представил текущие программы партнерства РА-ЕС, шаги, направленные на дальнейшее расширение и углубление сотрудничества, а также видение Еревана по установлению прочного мира и стабильности в регионе.

Мирзоян рассказал о ходе и достижениях демократических реформ в Республике, подчеркнув их постоянную поддержку со стороны ЕС и тесное сотрудничество со странами-членами Евросоюза по целевым направлениям.

Он также коснулся ряда ключевых вопросов политического диалога Армения-ЕС и безопасности, в том числе гражданской миссии Евросоюза в стране, поблагодарив государства Союза за поддержку деятельности миссии и непосредственное участие в ней.

В контексте контактов между людьми и сближения Армении с ЕС, Мирзоян подчеркнул важность принятия окончательного решения о начале диалога по либерализации визового режима.

Арарат Мирзоян коснулся также амбициозной повестки дня Армения-ЕС в экономической и других областях, ключевых программ экономического и инвестиционного плана РА-ЕС, вопросов участия в них стран Евросоюза, а также обеспечения инклюзивности региональных инициатив. Среди прочего, с учетом совместного заявления премьер- министра РА и Еврокомиссии, сделанного в октябре, была подчеркнута важность присоединения Армении к Черноморскому электрокабелю.

Продолжая темы регионального значения, руководитель внешнеполитического ведомства представил усилия Армении, направленные на установление мира в регионе, процесс нормализации отношений с Азербайджаном и основные подходы к проекту мирного договора, соответствующие хорошо- известным принципы.

В рамках мирной повестки в регионе Арарат Мирзоян коснулся разработанной правительством РА программы "Перекресток мира", ее отдельных компонентов, подчеркнув ее важность не только на Южном Кавказе, но и в более широком регионе, в контексте расширения стабильной сети инфраструктур, соединяющих Восток с Западом.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, интересующих министров иностранных дел стран-членов ЕС.

На полях СМИД ЕС Мирзоян провел неформальную встречу со своим греческим коллегой Георгиосом Герапетритисом.

Он также побеседовал с главой МИД Бельгии Хаджой Лабиб, которая в своем Твиттер по этому поводу, в частности, написала: "Приятно встретиться с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном на полях Совета иностранных дел.

Мы подтвердили решительную политическую поддержку Армении со стороны ЕС и изучили возможности для расширения сотрудничества, способствуя устойчивому миру в регионе".

Мирзоян также переговорил с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

Была затронута армяно-литовская двусторонняя повестка дня, а также концептуальные вопросы партнерства РА-ЕС. Обе стороны подчеркнули готовность к тесному взаимодействию на платформе ЕС и более близкому приближению Армении к европейской интеграционной структуре.

В продолжение состоявшейся в тот же день дискуссии в формате Совета министров иностранных дел ЕС внешнеполитические ведомства Армении и Литвы также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Мирзоян подчеркнул важность сильной поддержки международных партнеров усилиям Армении по реализации мирной повестки.