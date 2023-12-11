Понедельник, 11 Декабря 2023 16:47

АрмИнфо.Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял главу делегации Франции в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Бертрана Буикса. На встрече присутствовал руководитель делегации НС РА в ПАСЕ Рубен Рубинян.

Согласно пресс-службе законодательного органа, Симонян высоко оценил теплые отношения и плодотворное сотрудничество, установившиеся между двумя делегациями в ПАСЕ. Он также поблагодарил за проармянскую деятельность состоящую из 97 депутатов группу дружбы Франция-Армения, активным членом которой является и Бертран Буикс.

Собеседники коснулись углубляющихся и укрепляющихся отношений РА-ЕС, диалога между Арменией и ЕС по либерализации визового режима, возможностей активизации двусторонних экономических связей, а также последовательного осуществления демократических процессов в Армении.

По словам Буикса, воодушевляет, что, несмотря на сложные события, демократия в Армении сильна и очевидна. Глава французской делегации в ПАСЕ счел важным шагом ратификацию Национальным Собранием РА Римского статута.

Затронув региональные проблемы, стороны обменялись мнениями по ходу переговоров по мирному договору, который намечается к подписанию между Арменией и Азербайджаном, немедленному возвращению удерживаемых в Азербайджане армянских пленных, нормализации отношений Армения - Турция.

Глава делегации Франции в ПАСЕ подтвердил, что Париж верен армяно-французской дружбе и рядом с Арменией в этот трудный час.-