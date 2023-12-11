Понедельник, 11 Декабря 2023 16:15

АрмИнфо.Азербайджан выдвигал, и будет выдвигать новые требования к Армении. Об этом 11 декабря журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Артур Хачатрян.

По его словам, в мире нет человека, который бы не желал мира, и это естественное желание. По этой причине говорить, что оппозиция против мира, просто словоблудие. "Проблема в том, что требует взамен президент Азербайджана Ильхам Алиев и на что согласен премьер-министр РА Никол Пашинян - два "близких" и "конструктивных" партнеров. При таком развитии событий, как сейчас, это будет не мир, а договор об окончательном поражении и капитуляции", - сказал Хачатрян, указав на заявления азербайджанской стороны о необходимости включения в мирный договор положения об отказе от реваншистских настроений.

"Интересно, а как Алиев будет оценивать, где реванш, а где нет. Будет ли он, к примеру, рассматривать поставки французских <Бастионов> в РА, как стремление к реваншу или нет, совершив новое нападение на Армению. Собственно пару лет назад Алиев сам заявлял, что в случае наращивания военного потенциала Армении, Баку нанесет удар независимо от того, находится ли военная техника на передовой или в глубоком тылу. Мир и реванш относительные понятия", - подчеркнул оппозиционер, добавив, что сколько бы нынешние власти Армении не соглашались на все новые требования Азербайджана, аппетиты Алиева будут расти.

Оппозиционер высказал мнение, что президент Азербайджана обязательно навяжет Армении документ, который будет полон неопределенностей, чтобы так называемый мирный договор был основой для различных интерпретаций и последующей новой агрессии против РА.

Хачатрян отметил, что Алиев потребовал от властей Армении забыть про Нагорный Карабаха, и они постепенно его забывают. А для этого официальному Еревану нужно расформировать все арцахские структуры. Оппозиционер заметил, что Нагорный Карабах признал свою независимость на общенародном референдуме, и никакой чиновник не может своим указом расформировать его.