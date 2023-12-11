Понедельник, 11 Декабря 2023 12:45

АрмИнфо.Участие во встрече в формате Совета министров иностранных дел стран ЕС хорошая возможность представить сегодняшнюю Армению, проблемы, с которыми она сталкиваемся, а также рассказать о возможностях и стремлениях страны. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в беседе со СМИ, перед началом встречи в формате Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

"Это очень хорошая возможность представить наши взгляды на углубление наших отношений с ЕС, работы, проводимые между Арменией и Евросоюзом в этом направлении и дальнейшие шаги.

Конечно, это хорошая возможность также выразить нашу признательность за помощь и поддержку Евросоюза в наших демократических реформах, а также за удовлетворение насущных потребностей беженцев из Нагорного Карабаха, поддержку, которую ЕС оказал мирному процессу на Южном Кавказе и нормализации наших отношений с Азербайджаном", - сказал Мирзоян.