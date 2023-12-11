Понедельник, 11 Декабря 2023 12:41

АрмИнфо.Перед зданием Организации объединенных наций в Ереване проходит акция представителей ряда общественных организаций Армении и Арцаха, которые намеревались передать в ООН письмо на имя генсека ООН Антонио Гутерриша по случаю 75- летней годовщины конвенций о предотвращении геноцидов и о всеобъемлющих правах человека.

В беседе с журналистами экс-омбудсмен РА, руководитель общественной организации <Против правового произвола> Лариса Алавердян отметила, что в письме участники акции на фактах доказали, что произошедшее в Арцахе является геноцидом. Она подчеркнула, что сегодня мир практически не обращает внимания на эти два основополагающих документа. Глобальные геополитические игроки больше заняты защитой интересов крупнейших мировых компаний и различного рода клубов.

Сегодня участники акции попытались встретиться с представителями ООН, но, как отметила Алавердян, эти попытки завершились безуспешно. <То одних нет на месте, то другие сильно заняты. Даже первый руководитель представительства ООН в РА Робин Робинсон не демонстрировал такого поведения, было это в 1992 году, когда он с уважением принимал всех обращающихся, в том числе, сотен беженцев. Поведение же нынешних представителей ООН является неуважением к самой Организации, а не по отношению к нам>, - сказала правозащитник, добавив, что борьба за права арцахцев будет продолжаться.