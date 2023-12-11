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 Понедельник, 11 Декабря 2023 12:40
Марианна Мкртчян

Политические и гражданские силы Республики Арцах обратились к международному сообществу с требованием обеспечить реализацию их права самоопределение

Политические и гражданские силы Республики Арцах обратились к международному сообществу с требованием обеспечить реализацию их права самоопределение

АрмИнфо.Ни один свободный народ не может отказаться от своих суверенных прав и подчиниться господству чуждого ему государства, тем более государства, где долгие годы правит авторитарный, коррупционный и расистский режим, опьянённый своей безнаказанностью. Об этом говорится в обращении политических и гражданских сил Республики Арцах к международному сообществу.

Адресатами обращения являются: Генеральный секретарь ООН, члены Совета Безопасности ООН, Действующий председатель ОБСЕ, попредседатели Минской группы ОБСЕ, Совет Европы (Генеральный секретарь, президент ПАСЕ, председатель Совета Министров), председатель Совета Европейского Союза, Председатель Европейского Парламента, Генеральный секретарь СНГ, Генеральный секретарь ОДКБ, Генеральный секретарь НАТО.

"Наше общее решение покинуть нашу Родину - Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику), наши дома, оставить мощи Крестителя, наши армянские церкви и могилы предков, которые мы защищали веками, является доказательством всему миру, что для арцахского народа свобода является высшей ценностью. Вынужденное решение было принято в условиях продолжающихся геноцидальных действий и нависших серьезных экзистенциальных угроз.

Мы приняли это решение, потому что те, кто называют себя поборниками и защитниками свободы и прав человека, решили ради достижения мнимого мира между Арменией и Азербайджаном и ради собственных геополитических интересов отказать нам в нашем праве достойно жить на своей Родине и в праве на самоопределение.

Мы ушли, потому что только так мы могли гарантировать нашу безопасность и сохранить наше человеческое и национальное достоинство и наш генофонд, разоблачить ту большую ложь, на которой была основана политическая идея одностороннего и силового урегулирования конфликта путём принуждения нас и наших детей принять подданство и дать клятву верности уничтожающему и ненавидящему нас режиму.

Более трех десятилетий мы всеми своими силами защищали право наших детей на мир и свободное развитие. Мы противостояли политическим сделкам, которые нам предлагались в ущерб нашему суверенному праву жить на своей Родине, завоёванному ценой жизни и огромных жертв многих поколений в течение долгих веков борьбы за сохранение нашего национального достоинства и идентичности. И эта борьба не окончена. Мы уверены, что вернём себе нашу Родину силой правды и справедливости.

Для тех, кто думает, что миром можно управлять, опираясь на ложь и грубую силу, мы повторяем: Нагорно-Карабахская Республика была провозглашена 2 сентября 1991 года легитимными органами власти Нагорно-Карабахской Автономной Области и Шаумянского района Азербайджанской ССР, когда её органы власти объявили о своём решении выйти из состава СССР. Политическая Декларация о провозглашении НКР опиралась на юридическую норму действовавшего в то время союзного закона и волеизъявление арцахцев, выраженное на всенародном референдуме.

Наше право на самоопределение было признано даже со стороны властей Советской России и Азербайджана в 1920 году, легло в основу создания Автономной Области Нагорного Карабаха в 1923 году, закреплялось конституцией СССР, конституцией Азербайджанской Советской Социалистической Республики и законом АзССР "О НКАО", было сохранено федеральным законом "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" от 3 апреля 1990 года,  а также опирается на Устав ООН и Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года.  Референдум 10 декабря 1991 года подтвердил, что абсолютное большинство избирателей поддерживает решение провозгласить независимость нашей Республики. Легитимный парламент, избранный по демократическим стандартам и в условиях геноцидальной осады и вооруженной агрессии, принял 6 января 1992 года Декларацию о независимости Нагорно-Карабахской Республики. За этот выбор заплатили жизнью тысячи наших соотечественников.

В 1992 году все государства-члены СБСЕ/ОБСЕ признали право избранных представителей Нагорного Карабаха участвовать в международной конференции ОБСЕ, уполномоченной урегулировать нагорно-карабахский конфликт.  На референдуме 2006 года наш народ утвердил Конституцию Республики, которая определяла порядок избрания легитимных представителей Нагорного Карабаха и их полномочия, в 2017 году опять же на референдуме народ утвердил новую Конституцию.  Эта Конституция была и остаётся единственным основополагающим документом, которым граждане нашей Республики руководствуются и которому подчиняются по своей воле.

Соответственно, мы - граждане Республики Арцах, в стремлении отстаивать свои законные права и право на сохранение субъектности нашей Республики, утверждаем, что самоопределившийся Нагорный Карабах не принимал никакого участия в формировании конституции и органов власти самопровозглашенной Азербайджанской Республики, и наоборот, заявил о своей независимости. Однако новообразовавшийся Азербайджан не скрывал свои безосновательные претензии на Нагорный Карабах.

Именно в таких условиях международное сообщество зафиксировало факт наличия разногласий по статусу Нагорного Карабаха, признав спорность данной территории.  Армения и Азербайджан тогда стали странами-участниками СБСЕ/ОБСЕ на условиях признания ими факта существования разногласий по вопросу принадлежности Нагорного Карабаха и согласия на то, что будущий статус Нагорного Карабаха будет определен на мирной конференции под эгидой СБСЕ/ОБСЕ. Оба государства взяли на себя международное обязательство решать вопрос исключительно мирным путем.

Однако, став участником СБСЕ/ОБСЕ, Азербайджан сразу же нарушил свое международное обязательство по мирному разрешению споров. Официальный Баку незаконно применил силу по отношению к НКР как к спорной территории с целью недопущения проведения международной конференции по определению статуса Нагорного Карабаха. В сложившихся условиях народ Нагорного Карабаха воспользовался своим правом на самооборону. Вооруженная агрессия Азербайджана в 1992-1994 годах обернулась поражением для этой страны со значительными территориальными потерями.  Важно подчеркнуть, что Линия соприкосновения войск между НКР и Азербайджаном была международно признана.

Тем не менее, за три десятилетия конфликта ни один государственный деятель, ни один политик или международный орган юридической власти не ответил на простой вопрос:  почему Азербайджан и другие государства, которые юридически признали обязательство следовать принципу верховенства закона как основополагающему принципу своей государственности, могут не выполнять вытекающее из этого принципа обязательство уважать право на самоопределение народа Нагорного Карабаха и принцип неприменения силы?

Данное обстоятельство позволило Азербайджану сохранить в арсенале своей политики стратегию аннексии Нагорного Карабаха путем насильственного изгнания его коренного народа. Агрессивная политика этой страны так и не получила должного международного осуждения. Международные акторы, вопреки своим международным обязательствам нести ответственность за защиту населения  от геноцида (Responsibility to Protect), к большому сожалению, не обратили должного внимания на содержащиеся в Послании Парламента Арцаха от 27 июля 2023 года предупреждения о серьезнейших экзистенциальных угрозах, стоящих перед населением Арцаха,  не предотвратили преступные действия  Азербайджана, который совершил очередную военную агрессию против НКР в сентябре 2023 г. и полностью изгнал коренное армянское население Арцаха со своей исторической Родины.

Следует напомнить, что после заключения перемирия 9 ноября 2020 года президент Азербайджана заявил, что проблемы Нагорного Карабаха больше не существует и все должны смириться с итогами Второй карабахской войны. Стремясь подменить суть конфликта, Азербайджан внес в дипломатическую лексику своей страны ложный нарратив об "оккупации Арменией азербайджанских земель", посредством которого пытается приглушить законные претензии к его агрессивной геноцидальной политике.

Мы не намерены поступаться своими принципами, убеждениями и нашими правами по отношению к собственной Родине ни перед лицом силы, ни перед угрозой уничтожения, ни в изгнании, ни при каких-либо других политических обстоятельствах.

Весь цивилизованный мир стоит сегодня перед выбором - либо восстановить в Нагорном Карабахе международный порядок, основанный на уважении права на самоопределение и других прав и свобод народов и человека, либо согласиться, что блокада, вооруженная агрессия, геноцид и оккупация являются законными способами урегулирования конфликтов.

Сегодня лидеры многих государств говорят о необходимости возвращения армян в Нагорный Карабах. Однако мы считаем, что для мирного, безопасного и достойного возвращения и жизни нашего народа на свою Родину необходимы следующие неоспоримые условия:

Во-первых, мы исключаем возвращение граждан Республики Арцах под юрисдикцию Азербайджана. Азербайджанские вооружённые силы, полиция и администрация должны быть полностью выведены с территории Республики Арцах, включая Шаумянский район, где Азербайджан несёт полную ответственность за осуществление этнической чистки в 1992 году.

Во-вторых, по всей границе Республики Арцах должны быть размещены многонациональные международные миротворческие силы ООН и создана демилитаризованная зона.

В-третьих, международно признанный Лачинский коридор должен быть полностью передан под контроль и управление ООН.

В-четвёртых, территория Республики Арцах должна быть передана под управление ООН для обеспечения условий возвращения всех беженцев, создания демократических и правовых институтов и восстановления экономики. Все беженцы должны иметь равный статус, равные права и подчиняться общим правилам переходного периода до проведения референдума, который подтвердит окончательный политический статус Нагорного Карабаха, результат которого будет юридически признан всеми государствами.

В-пятых, должна быть полностью исключена возможность уголовного преследования со стороны Азербайджана граждан Республики Арцах по каким-либо обвинениям за весь период конфликта. Все арестованные и уже осужденные в Азербайджане армяне должны быть немедленно освобождены. Мы готовы признать компетенцию международного трибунала для расследования каждого военного преступления, вина за которое вменяется нашим гражданам, при условии, что подобным образом этот трибунал будет также рассматривать все военные преступления, совершённые гражданами Азербайджана и его наёмниками.

Мы готовы всеми силами способствовать достижению мирного решения конфликта, которое будет основано на всестороннем уважении права на самоопределение и других международно признанных прав и свобод человека и народов", - говорится в обращении.

Под обращением подписались 167 политических сил, глав муниципалитетов, НПО и СМИ. 

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