Понедельник, 11 Декабря 2023 11:38

АрмИнфо.Евросоюз не намерен проводить с Арменией военные учения, сообщил "Известиям" официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС не рассматривает возможность проведения совместных военных учений с Арменией. ЕС -- это не военный альянс, это политическое и экономическое сообщество ценностей", -- заявил Стано.

"Кроме того, в Евросоюзе нет планов тренировать армянских военнослужащих на территории стран - членов ЕС", - уточнил он.

По его словам, в Евросоюзе изучают возможность оказания поддержки армянской армии по линии Европейского фонда мира "в нелетальном формате", но конкретных решений пока нет.